SON DAKİKA… Baskı, şiddet, tehdit… Liseli genç kız okulda kabusu yaşadı: Rehber öğretmenden şok sözler!
SON DAKİKA… Türkiye’nin gündemi, giderek artan akran zorbalığıydı… Kan donduran olay bu kez İstanbul Maltepe’de yaşandı. Bir lisede 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu başka sınıftan öğrenciler tarafından dakikalarca darp edildi ve tehdide maruz kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, rehber öğretmenin yaptığı savunma şaşkınlık yarattı!
9. sınıfta okuyan Asya isimli lise öğrencisi, başka sınıftan gelen kız öğrenciler tarafından darp edildi. Dakikalarca şiddet gören ve tehdit edilen genç kızın o anları, cep telefonu tarafından saniye kaydedildi.
Darp raporu alan ailenin öğrenciler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan baba "Kızım ölebilirdi, adalet istiyoruz" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.
İstanbul Maltepe'de kız öğrenciyi böyle darbettiler | Video
AİLE OKUL YÖNETİMİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU
Ailenin sadece öğrencilerden değil, okul yönetimi ve rehber öğretmenden de şikayetçi olduğu belirtildi. Baba, kızının bir rehabilitasyon merkezine devam ettiğini ve özellikle kafasına darbe almaması gerektiğini okul yönetimine daha önce bildirdiğini söyledi.