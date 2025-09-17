SON DAKİKA… Baskı, şiddet, tehdit… Liseli genç kız okulda kabusu yaşadı: Rehber öğretmenden şok sözler!

SON DAKİKA… Akran zorbalığının son adresi İstanbul Maltepe'deki bir liseydi. 9. sınıfta okuyan Asya isimli lise öğrencisi, başka sınıftan gelen kız öğrenciler tarafından darp edildi. Dakikalarca şiddet gören ve tehdit edilen genç kızın o anları, cep telefonu tarafından saniye kaydedildi.

AİLE OKUL YÖNETİMİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailenin sadece öğrencilerden değil, okul yönetimi ve rehber öğretmenden de şikayetçi olduğu belirtildi. Baba, kızının bir rehabilitasyon merkezine devam ettiğini ve özellikle kafasına darbe almaması gerektiğini okul yönetimine daha önce bildirdiğini söyledi.