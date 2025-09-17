İstanbul Maltepe'de kız öğrenciyi böyle darbettiler | Video

İstanbul Maltepe’de 9. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, başka sınıftan öğrenciler tarafından darp edildi. O anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Aile, darp raporuyla birlikte şikayetçi oldu.