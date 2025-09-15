SON DAKİKA | Batman’da 4 kişilik aileyi öldürmüşlerdi: Katliam gibi saldırının nedeni belli oldu!

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gece saatlerinde 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok yönlü olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI VE KIZ KAÇIRMA HUSUMETLERİ VARMIŞ Batman'da yapılan otopsiden sonra Şanlı ailesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. İki aile arasındaki husumetin geçmişinde hem arazi anlaşmazlığı hem de kız kaçırma olayı bulunuyor. Mehmet Şanlı'nın kardeşi, husumetli olduğu aileden kız kaçırmış, iki gün sonra genç kız ailesine teslim edilmişti.