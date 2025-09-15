SON DAKİKA | Batman’da 4 kişilik bir aileyi öldürmüşlerdi: Katliam gibi saldırının nedeni belli oldu!
Son dakika haberi: Batman’daki vahşete ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler kaydedildi. Hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmıştı. Saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken saldırının şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı. Ailenin, baka bir aileyle geçmişten gelen bir husumeti olduğu öğrenildi.
Son dakika haberi: Batman'ın Beşiri ilçesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, hafif ticari araca pusu kurup ateş açtı. Kurşunların hedefi olan araç içerisindeki 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Şanlı (65) yönetimindeki hafif ticari araca pusu kuran saldırganlardan, 4 şüpheli gözaltına alındı.
BİR AİLE YOK OLDU
Saldırıda sürücü Şanlı ile birlikte araçta bulunan eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kurşunların isabet ettiği araçtaki aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bir ailenin yok olduğu saldırının şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.