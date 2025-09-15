SON DAKİKA | Batman’da 4 kişilik bir aileyi öldürmüşlerdi: Katliam gibi saldırının nedeni belli oldu!

Son dakika haberi: Batman’daki vahşete ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler kaydedildi. Hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişilerce ateş açılmıştı. Saldırıda anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken saldırının şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı. Ailenin, baka bir aileyle geçmişten gelen bir husumeti olduğu öğrenildi.

NECDET ÇAKIR

Son dakika haberi: Batman'ın Beşiri ilçesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, hafif ticari araca pusu kurup ateş açtı. Kurşunların hedefi olan araç içerisindeki 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Şanlı (65) yönetimindeki hafif ticari araca pusu kuran saldırganlardan, 4 şüpheli gözaltına alındı.

BİR AİLE YOK OLDU

Saldırıda sürücü Şanlı ile birlikte araçta bulunan eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kurşunların isabet ettiği araçtaki aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bir ailenin yok olduğu saldırının şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''14 Eylül saat 22.55 sıralarında Beşiri ilçemiz Eskihamur köyü yolunda seyir halinde olan araca düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Güvenlik birimlerimiz adli tahkikat doğrultusunda çalışmalarına titizlikle devam etmektedir'' denildi.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI VE KIZ KAÇIRMA HUSUMETLERİ VARMIŞ

Batman'da yapılan otopsiden sonra Şanlı ailesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. İki aile arasındaki husumetin geçmişinde hem arazi anlaşmazlığı hem de kız kaçırma olayı bulunuyor. Mehmet Şanlı'nın kardeşi, husumetli olduğu aileden kız kaçırmış, iki gün sonra genç kız ailesine teslim edilmişti.

Olay büyümeden sonlandırılmış olsa da taraflar arasında gerilim devam etmişti. İki aile arasında yaklaşık iki yıl önce çıkan taşlı ve sopalı kavgada ise 15 kişinin yaralanmıştı. Son yaşanan silahlı saldırının ise hem arazi meselesi hem de kız kaçırma olayının etkisiyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

