SON DAKİKA | Batman’da 4 kişilik bir aileyi öldürmüşlerdi: Katliam gibi saldırının nedeni belli oldu!

Batman'da yapılan otopsiden sonra Şanlı ailesi, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. İki aile arasındaki husumetin geçmişinde hem arazi anlaşmazlığı hem de kız kaçırma olayı bulunuyor. Mehmet Şanlı'nın kardeşi, husumetli olduğu aileden kız kaçırmış, iki gün sonra genç kız ailesine teslim edilmişti.

Olay büyümeden sonlandırılmış olsa da taraflar arasında gerilim devam etmişti. İki aile arasında yaklaşık iki yıl önce çıkan taşlı ve sopalı kavgada ise 15 kişinin yaralanmıştı. Son yaşanan silahlı saldırının ise hem arazi meselesi hem de kız kaçırma olayının etkisiyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

Batman'da 4 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı | Video