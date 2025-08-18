SON DAKİKA | Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump ve Zelenski bir araya geldi: İki lider de barış istiyor
Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki "barış görüşmesi" Beyaz Saray'da başladı. Trump, zirve öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmeler sonucunda mantıklı çözümlere ulaşabileceklerini belirterek "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak. Putin ve Zelenski barış istiyor." ifadelerini kullandı. Zelenski ise Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yapılacak üçlü zirveye hazır olduklarını belirterek, "Ateşkes olmalı, silahlar susmalı." dedi.
Son dakika haberleri: Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşı sona erdirmek için ABD'nin Washington kentinde tarihi bir görüşme yapılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Zelenski'nin yanı sıra 7 Avrupalı lider de görüşmeye katıldı.
TRUMP: MANTIKLI ÇÖZÜMLERE ULAŞABİLİRİZ
Trump, zirve öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zelenski ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" belirten Trump, "Bir toplantı yapacağız. Sanırım bugün her şey yoluna girecek, bunu deneyeceğiz ve bunu yaptığımızda savaşı bitirme şansımız olacak." dedi.
Trump, barış gücü olarak Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesiyle ilgili bir soruya da, "Biz, Ukrayna ve Rusya ile çalışacağız. Herkesle çalışacağız ve eğer barış varsa, barışın uzun vadede sürmesini sağlayacağız. Mantıklı çözümlere ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.
Uzun vadeli barış için "hiç şüphem yok" ifadesini kullanan Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında da "Güvenlik konusunda çok fazla yardım olacak. İyi olacak. Onlar (Avrupa) ilk savunma hattı çünkü oradalar, ancak biz de onlara yardım edeceğiz. Biz de dahil olacağız." şeklinde konuştu.
Trump, görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasını değil, "doğrudan bir barış anlaşmasına ulaşmayı" hedeflediğini de ifade etti.
"UKRAYNA'YI DESTEKLEYEN BÜTÜN LİDERLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Zelenski ise, "Hepinize bu savaş için gösterdiğiniz çabalardan ötürü teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz sayesinde etrafınızdaki liderler sayesinde, Ukrayna'yı destekleyen bütün liderlere teşekkür etmek isterim. Üçlü zirveye hazırız. Ateşkes olmalı, silahlar susmalı." açıklamasında bulundu.