SON DAKİKA | Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump ve Zelenski bir araya geldi: İki lider de barış istiyor

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki "barış görüşmesi" Beyaz Saray'da başladı. Trump, zirve öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmeler sonucunda mantıklı çözümlere ulaşabileceklerini belirterek "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak. Putin ve Zelenski barış istiyor." ifadelerini kullandı. Zelenski ise Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yapılacak üçlü zirveye hazır olduklarını belirterek, "Ateşkes olmalı, silahlar susmalı." dedi.

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 20:08 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 21:12

Son dakika haberleri: Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşı sona erdirmek için ABD'nin Washington kentinde tarihi bir görüşme yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Zelenski'nin yanı sıra 7 Avrupalı lider de görüşmeye katıldı.

TRUMP: MANTIKLI ÇÖZÜMLERE ULAŞABİLİRİZ Trump, zirve öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zelenski ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" belirten Trump, "Bir toplantı yapacağız. Sanırım bugün her şey yoluna girecek, bunu deneyeceğiz ve bunu yaptığımızda savaşı bitirme şansımız olacak." dedi. Trump, barış gücü olarak Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesiyle ilgili bir soruya da, "Biz, Ukrayna ve Rusya ile çalışacağız. Herkesle çalışacağız ve eğer barış varsa, barışın uzun vadede sürmesini sağlayacağız. Mantıklı çözümlere ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.