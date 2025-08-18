Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump-Zelenski zirvesi sona erdi
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Beyaz Saray'da başlayan "barış görüşmesi" sona erdi. Trump, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, toplantı bittikten sonra Putin ile bir görüşme yapacaklarını belirterek, "İnsanların hayatını kurtarma şansımız var. Putin ve Zelenski de bu durumu konuşabilirler. Yakın gelecekte işe yarayan bir anlaşma yapmak istiyoruz." dedi.
