SON DAKİKA... Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye katıldı: Beni ailenize kabul ettiğiniz için teşekkür ederim
SON DAKİKA... CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti'ye katıldı. Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda AK Parti rozetini takan Özlem Vural Gürzel konuşmasında Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek "eykoz'un hedefini biz de büyüteceğiz, güzel hizmetler vereceğiz. Sizlerle beraber olduğumuz için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda, Gürzel ve Cebeci'ye parti rozetlerini taktı.
"BENİ AİLENİZE KABUL ETTİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Gürzel, burada yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan'ı ve katılımcıları selamlayarak, AK Parti'nin yeni ailesi olduğunu söyledi. AK Partililere kendisini kucakladıkları için teşekkür eden Gürzel, şu ifadeleri kullandı: