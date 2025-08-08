Son dakika: Bisikletli tacizci hakkında flaş karar! Savunması cezaevinden kurtaramadı

Olay, 30 Temmuz Çarşamba günü sabahı merkez Karatay Emirgazi Mahallesinde yaşandı. Marketten alışveriş yapan S.D., evine doğru yürürken arkasından gelen bisikletli tacizci tarafından cinsel saldırıya uğradı. Tacizci, genç kadının kalçasını elledikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. S.D. ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

'ŞEYTANA UYDUM'

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda tacizcinin evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim S. olduğu tespit edildi.

Ekipler yapılan operasyonla İbrahim S'yi gözaltına aldı. İfadesinde, bir fabrikada işçi olarak çalıştığını, olay sabahı gece mesaisinden çıktığını anlatan İbrahim S., eve doğru giderken yolda S.D'yi gördüğünü, bir anda şeytana uyarak genç kadının kalçasını ellediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.