SON DAKİKA… Böyle ihanet davası görülmedi: Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı!

SON DAKİKA… İstanbul’da Melek K., 5 yıllık eşi Bahri’nin ihanetiyle sarsıldı. Eşiyle barışan genç kadın Bahri K.’nın sevgilisi Gamze’den gelen mesaja verdiği yanıtla hayatı karardı. Eşinin yasak aşkından aldığı “Bahri’den hamileyim, seni süründüreceğim” mesajı sonrası polise giden Melek K.'nın başına gelenler herkesi şoka uğrattı. İşte akılalmaz ihanet davasının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 09:35 Son Güncelleme: 06 Eylül 2025 09:47

İstanbul'da yaşayan ve 5 yıldır Bahri K. ile evli olan 24 yaşındaki Melek K., eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Aylarca Gamze isminde bir kadınla duygusal birliktelik yaşadığını öğrendiği eşiyle kavga eden kadın daha sonra barıştı.

EŞİNİNİN SEVGİLİSİNDEN ŞOK MESAJ: BAHRİ'DEN HAMİLEYİM! Günler sonra eşinin sevgilisinden Melek K.'ya, "Eşini seviyorum, biz birlikte olduk" mesajı geldi. Melek K.'ya ilerleyen günlerde de mesaj atmaya devam eden kadın, "Bahri'den hamileyim, seni süründüreceğim" yazıp hakaret etti.