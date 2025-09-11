SON DAKİKA... Can Holding'e operasyon! İşte 86 milyar liralık para trafiği: Kara parayı böyle aklamışlar!
SON DAKİKA... Küçükçekmece Başsavcılığı’nca 'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla Can Holding'e yönelik düğmeye bastı. Bu kapsamda aralarında haklarında gözaltı kararı alınan Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişiden 5'i gözaltına alındı. Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete el konuldu ve TMSF' ye devredilirken, şirketlere 86 milyar liralık kaynağı belirsiz para girişinin olduğu anlaşıldı. Peki kaynağı belirsiz 86 milyar lira nasıl sisteme aktarıldı? Suç örgütlüğünden elde edilen kara paranın sisteme girişi nasıl sağlandı? SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, operasyonun ayrıntılarını AHaber ekranlarında anlattı.
'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete el konuldu ve TMSF' ye devredildi.
86 MİLYAR LİRA SİSTEME NASIL İŞLEDİ?
Şirketlerde aramalar sürerken soruşturma kapsamında Can Holding bünyesine 86 milyar liralık kaynağı belirsiz para girişinin yapıldığı belirlendi. Peki kaynağı belirsiz 86 milyar lira nasıl sisteme işlendi? Suç örgütlüğünden elde edilen kara para nasıl sisteme kanalize edildi? SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrissoğlu ve İstanbul İstibarat şefi Ramazan Almaçayır, Can Holding'e yönelik gerçekleştirilen operasyonu değerlendirdi. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, kara paranın nasıl sisteme nasıl aktarıldığını AHaber'de değerlendirdi. Soruşturmayla ilgili şu bilgileri verdi: