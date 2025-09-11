ÇOK SAYIDA ŞİRKET KURULARAK PARANIN İZİ KAYBETTİRİLMİŞ! Bu konu Küçükçekmece Başsavcılığı'nın açıklamasına yansıdığı gibi vergi incelemesiyle başlıyor. Bu sırada bir örgütlü suç faaliyetine doğru evrildiği, kaynağı belirsiz paraların sisteme enjekte edildiği çok sayıda şirket kurularak aslında aktif ticari faaliyeti olmayan bu şirketler üzerinden para aktarımları suretiyle paranın izinin şirketler arasında dolaştırılarak kaybettirilmesi suretiyle suç gelirinden elde edildiği şüphesi uyanan bu paraların sistem içerisinde aklandığı ve bu anlamda meşru bir kaynağa doğru dönüştürüldüğüne dair somut tespitlerden söz ediliyor. SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon! İşte 86 milyar liralık para trafiği: Kara parayı böyle aklamışlar! | Video

Can Holding sahiplerinden Kemal Can MASAK PARA TRAFİĞİNİ TESPİT EDİYOR Bu hem MASAK'ın para trafiği incelemesinde var ama aynı zamanda vergi müfettişlerince hazırlandığı anlaşılan bir rapor dizisi daha var. Bu yönüyle bakıldığında konu bir vergi hukuku çerçevesinde bir mali suç olmaktan daha çok suç gelirinin aklanmasına ve kaynağı belirsiz paraların sistemin içine kanalize edilmesine yine savcılığın açıklamasında ifade edildiği şeklinde medya ve eğitim sektörüne yapılan yatırımlar suretiyle de kendine bir meşrutiyet alanı açma ve bu yönüyle de faaliyetlerini kamuoyu nezdinde pekiştirme ve güç devşirme biçimine de yönelen entegre ve zincirleme faaliyetler biçimi.