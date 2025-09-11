SON DAKİKA... Can Holding'e operasyon! İşte 86 milyar liralık para trafiği: Kara parayı böyle aklamışlar!

SON DAKİKA...  Küçükçekmece Başsavcılığı’nca 'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla Can Holding'e yönelik düğmeye bastı. Bu kapsamda aralarında haklarında gözaltı kararı alınan Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişiden 5'i gözaltına alındı. Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete el konuldu ve TMSF' ye devredilirken, şirketlere 86 milyar liralık kaynağı belirsiz para girişinin olduğu anlaşıldı. Peki kaynağı belirsiz 86 milyar lira nasıl sisteme aktarıldı? Suç örgütlüğünden elde edilen kara paranın sisteme girişi nasıl sağlandı? SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, operasyonun ayrıntılarını AHaber ekranlarında anlattı.

Mehmet Şakir Can

'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete el konuldu ve TMSF' ye devredildi.

86 MİLYAR LİRA SİSTEME NASIL İŞLEDİ?

Şirketlerde aramalar sürerken soruşturma kapsamında Can Holding bünyesine 86 milyar liralık kaynağı belirsiz para girişinin yapıldığı belirlendi. Peki kaynağı belirsiz 86 milyar lira nasıl sisteme işlendi? Suç örgütlüğünden elde edilen kara para nasıl sisteme kanalize edildi? SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrissoğlu ve İstanbul İstibarat şefi Ramazan Almaçayır, Can Holding'e yönelik gerçekleştirilen operasyonu değerlendirdi. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, kara paranın nasıl sisteme nasıl aktarıldığını AHaber'de değerlendirdi. Soruşturmayla ilgili şu bilgileri verdi:

ÇOK SAYIDA ŞİRKET KURULARAK PARANIN İZİ KAYBETTİRİLMİŞ!

Bu konu Küçükçekmece Başsavcılığı'nın açıklamasına yansıdığı gibi vergi incelemesiyle başlıyor. Bu sırada bir örgütlü suç faaliyetine doğru evrildiği, kaynağı belirsiz paraların sisteme enjekte edildiği çok sayıda şirket kurularak aslında aktif ticari faaliyeti olmayan bu şirketler üzerinden para aktarımları suretiyle paranın izinin şirketler arasında dolaştırılarak kaybettirilmesi suretiyle suç gelirinden elde edildiği şüphesi uyanan bu paraların sistem içerisinde aklandığı ve bu anlamda meşru bir kaynağa doğru dönüştürüldüğüne dair somut tespitlerden söz ediliyor.

Can Holding sahiplerinden Kemal Can

MASAK PARA TRAFİĞİNİ TESPİT EDİYOR

Bu hem MASAK'ın para trafiği incelemesinde var ama aynı zamanda vergi müfettişlerince hazırlandığı anlaşılan bir rapor dizisi daha var. Bu yönüyle bakıldığında konu bir vergi hukuku çerçevesinde bir mali suç olmaktan daha çok suç gelirinin aklanmasına ve kaynağı belirsiz paraların sistemin içine kanalize edilmesine yine savcılığın açıklamasında ifade edildiği şeklinde medya ve eğitim sektörüne yapılan yatırımlar suretiyle de kendine bir meşrutiyet alanı açma ve bu yönüyle de faaliyetlerini kamuoyu nezdinde pekiştirme ve güç devşirme biçimine de yönelen entegre ve zincirleme faaliyetler biçimi.

KARA PARAYI SİSTEME BÖYLE ENTEGRE ETMİŞLER

Bu dikkate değer çünkü 86 milyar lirayı bulan bir para hareketinden söz ediliyor. Bu toplam büyüklük olabileceği gibi şirketler arasında dolaştırıldığı için her seferinde toplanan bir tutar da olabilir. Ama hakikaten çok ciddi bir tutardan söz ediliyor. Olağanüstü bir finansal mühendislikten bahsediliyor. Şirketler hukukunda şirketin ortağı ile şirket ayrı kişilikler olarak değerlendirilir. Dolayısıyla burada ortakların borç hesabı diye savcılığın açıklamasına yansıyan bir yöntem var ki bu oldukça dikkatli ve titiz kullanılması gereken bir araçtır. Genellikle de kaynağı belirsiz veya vergiden kaçırılan veya yurt dışına getirilen servetlerin yurt içinde sisteme kanalize edilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

Kenan Tekdağ

ŞİRKET, ŞİRKET ORTAĞINA BORÇLANDIRILARAK...

Müfettişler buraya özellikle odaklanmışlar. Şirket, şirket ortaklarına borçlanmış dolayısıyla şirket ortakları şirket içine para transfer etmişler. Şirketler sermaye artırımı yapmış. Her şey hani meşru mantıklı gibi gözüküyor. Özellikle de bu varlık barışı dediğimiz anlaşma biçiminden de yararlanılarak yine şirketlerin içine transfer edilen ve sonrasında da bir kısmının vergisi ödenerek sistemin içinde meşrulaştırılan paralardan da söz ediliyor. Yani bu yönüyle bakıldığında bu sadece bir vergi suçu ya da suç gelirini aklama faaliyetinin ötesinde savcılığın açıklamasına göre organize bir faaliyet. Bu amaçla şirketler kurulmuş ve şirketlerin farklı ortakları arasında para transferleri yapılarak birden çok şirkete para aktarımı suretiyle bir süre sonra bunun takibinin imkansız kılındığı bir işlem dizisi oluşturulmuş.

ŞİRKETİN ORTAK YAPISI SÜREKLİ DEĞİŞTİRİLMİŞ!

Çok daha önemlisi şirketler sürekli ortak yapısı değiştirerek sorumluluk birden çok kişiye doğru dağıtılırken ana patronlar bu sorumluluktan kaçınacakları bir mekanizma kurmuş gibi gözüküyor. Bu olağanüstü bir vergi mühendisliği ve para trafiği yönetme mühendisliği. İşin bu tarafında tabii ki vergi hukukundaki açık ihlalleri içeren cezai yaptırımların ötesinde suçtan elde edilen gelirin aklanması ve bunun için çıkar amaçlı suç örgütü kurulması iddiası var savcının. Ben de işin bam teli burası ve büyük ölçüde de şirketlere el konulmasına ilişkin kararın dayanağı da bu.