SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon! İşte 86 milyar liralık para trafiği: Kara parayı böyle aklamışlar! | Video

SON DAKİKA... Küçükçekmece Başsavcılığı’nca 'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla Can Holding'e yönelik düğmeye bastı. Bu kapsamda aralarında haklarında gözaltı kararı alınan Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişiden 4'ü gözaltına alındı. Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete el konuldu ve TMSF'ye devredilirken, şirketlere 86 milyar liralık kaynağı belirsiz para girişinin olduğu anlaşıldı. Peki kaynağı belirsiz 86 milyar lira nasıl sisteme aktarıldı? Suç örgütlüğünden elde edilen kara paranın sisteme girişi nasıl sağlandı? SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, operasyonun ayrıntılarını A Haber ekranlarında anlattı.