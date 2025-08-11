SON DAKİKA! Çanakkale'de orman yangını! Vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı: Çanakkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı

YARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: MÜCADELEMİZ HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'deki yangınla ilgili resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakanlık tarafından, Çanakkale'de devam eden yangına karşı şiddetli rüzgara rağmen havadan ve karadan olmak üzere mücadelenin sürdüğü belirtildi. Bakanlık hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Çanakkale'de şiddetli rüzgar, yoğun duman ve yükselen alevlere rağmen; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın mücadelesi aralıksız sürüyor. Yeşil Vatan'ımızı korumak için aralıksız çalışıyoruz."