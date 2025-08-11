SON DAKİKA! Çanakkale'de orman yangını! Vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı: Çanakkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Çanakkale'de tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" uyarısı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise "Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Çanakkale'de tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edilirken alevlerle mücadele başladı.
ÇANAKKALE VALİSİ TORAMAN: TAHLİYELER BAŞLAMIŞTIR
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.
3 NOKTA DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangında alevlere müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım" açıklaması yaptı.
