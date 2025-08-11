SON DAKİKA! Çanakkale'de orman yangını! Vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı: Çanakkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Çanakkale'de tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" uyarısı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise "Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30’a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edilirken alevlerle mücadele başladı.

ÇANAKKALE VALİSİ TORAMAN: TAHLİYELER BAŞLAMIŞTIR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

3 NOKTA DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin Kepez beldesindeki tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangında alevlere müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım" açıklaması yaptı.

Çanakkale'deki yangın işletmelere sıçradı | Video

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: HAVALİMANI VE ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yangın nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

ALEVLER YERLEŞİM BÖLGELERİNE ULAŞTI

Kepez 'de başlayan ve hızla yayılan orman yangını kısa sürede yerleşim bölgelerine ulaştı. Alevlerin sıçradığı Çamlıbel Sitesi tahliye edilirken vatandaşlar hortumlarla alevleri söndürmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR DENİZ YOLU İLE TAHLİYE EDİLİYOR

Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye ediliyor

YARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: MÜCADELEMİZ HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'deki yangınla ilgili resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakanlık tarafından, Çanakkale'de devam eden yangına karşı şiddetli rüzgara rağmen havadan ve karadan olmak üzere mücadelenin sürdüğü belirtildi. Bakanlık hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Çanakkale'de şiddetli rüzgar, yoğun duman ve yükselen alevlere rağmen; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın mücadelesi aralıksız sürüyor. Yeşil Vatan'ımızı korumak için aralıksız çalışıyoruz."

KARAYOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, 10 - 31'inci km'leri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" ifadelerine yer erildi.