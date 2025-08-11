Video Yaşam Çanakkale'deki yangın işletmelere sıçradı | Video
11.08.2025 | 15:52

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Yangın İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde İzmir yolu çevresindeki işletmelere sıçradı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde İzmir yolu çevresindeki işletmelere sıçradı. Vatandaşlar ve ekipler işletmeleri söndürmek için çalışıyor.
