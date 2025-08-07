SON DAKİKA… Cani doktordan işkence! Yatalak annesini 2 saat boyunca darp etti: Dehşet anları kamerada!

SON DAKİKA… Denizli’de 37 yaşındaki doktor, yatalak olan annesini 2 saat darp edilen darp etti. Talihsiz kadını yerde bulan bakıcı A.K. hemen sağlık ekiplerine haber gerdi. Talihsiz kadının gördüğü işkence nedeniyle beyin kanaması geçirdiği ve komaya girdiği belirlendi. Bakıcı A.K. ise ölüm tehditleri aldığını söyledi!

Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2025 15:43 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2025 15:55

Kan donduran olayın adresi Denizli'nin Pamukkale İlçesi'ydi. Edinilen bilgiye göre; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.