SON DAKİKA… Cani doktordan işkence! Yatalak annesini 2 saat boyunca darp etti: Dehşet anları kamerada!
SON DAKİKA… Denizli’de 37 yaşındaki doktor, yatalak olan annesini 2 saat darp edilen darp etti. Talihsiz kadını yerde bulan bakıcı A.K. hemen sağlık ekiplerine haber gerdi. Talihsiz kadının gördüğü işkence nedeniyle beyin kanaması geçirdiği ve komaya girdiği belirlendi. Bakıcı A.K. ise ölüm tehditleri aldığını söyledi!
Kan donduran olayın adresi Denizli'nin Pamukkale İlçesi'ydi. Edinilen bilgiye göre; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.
Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
2 SAAT BOYUNCA İŞKENCE ETTİ: KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ
Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.
