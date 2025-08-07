Video Yaşam Denizli'de evlat vahşeti! Genç doktor 2 saat dövdüğü yatalak annesini komaya soktu | Video
Denizli'de evlat vahşeti! Genç doktor 2 saat dövdüğü yatalak annesini komaya soktu | Video

Denizli'de evlat vahşeti! Genç doktor 2 saat dövdüğü yatalak annesini komaya soktu | Video

07.08.2025 | 15:02

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, doktor olan şizofreni hastası oğlu tarafından yaklaşık 2 saat darp edilen yatalak kadının, geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya girdiği bildirildi. Ölüm tehdidi alan bakıcı, cani evlattan şikayetçi oldu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

KAMERA KAYDI KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.

Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K., cani evlattan şikayetçi oldu. Annesini daha önceden de defalarca darp ettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

