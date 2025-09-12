SON DAKİKA… CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında bomba iddia! CHP’li isim hodri meydan dedi: Çık açıkla!

"BENİM SENİN GİBİ İKİ TANE MERCEDES MAYBACH ARABAM YOK" Benim senin gibi iki tane Mercedes Maybach arabam yok. Her biri 30 milyon lira falandır. Biz emeğimizle yaşayan insanlarız. Paraya ihtiyacın varsa göndereyim diyeceğim ama paraya ihtiyacın da yok Ali Mahir ben biliyorum. Ben emeğimle yaşıyorum. Benim cebimdeki paranın her kuruşunun nereden geldiğini herkes biliyor. Peki senin altındaki arabanın nereden geldiğini devlet biliyor mu?" dedi.

"BEN ONUN KARNININ NİYE AĞRIDIĞINI BİLİYORUM" Ali Mahir Başarır'a mal varlığını açıklama çağrısı yapan Barış Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti: Ali Mahir'e bir şey söyledim o çok zoruna gitmiş. Dedim ki Ali Mahir bir nefret suçu işliyor. Benim için "Selam vermeyin programı izlemeyin" diyor bu medeni bir ülkede nefret suçudur. Ben onun karnının niye ağrıdığını biliyorum. Sen sosyal demokrat bir partinin grup başkan vekili olamazsın. Zihniyetin uygun değil. Düşmüş benim maaşımın peşine var mısın mal varlıklarını açıklayalım.