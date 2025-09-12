SON DAKİKA… CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında bomba iddia! CHP’li isim hodri meydan dedi: Çık açıkla!
SON DAKİKA… Kurultay davasına sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerilim had safhaya ulaştı. Özellikle Özgür Özel ve yönetiminde büyük panik başladı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasında soğuk rüzgarlar eserken, peş peşe skandallar patladı... CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında dikkat çeken iddialar ortaya attı. Ali Mahir Başarır’a “Mal varlığını açıkla. İki tane Mercedes Maybach otomobili nasıl aldın? O arabaların bir tanesi 30 milyon lira!” diyen Yarkadaş, sert çıktı: Ömer’in de mal varlığını açıkla. Ömer’in de kim olduğunu biliyorsun sen Ali Mahir…
SON DAKİKA… Şaibeli Kurultaylar, belediyelerdeki yolsuzluk operasyonları ve usulsüzlük… Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Gözler ise pazartesi günkü şaibeli kurultay davasına kilitlendi.
Koltuğu kaybetme telaşına kapılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının çıkması halinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturması ihtimali üzerine bir kez daha sokak çağrısını yineledi. CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'nin içindeki usulsüzlüklerle ilgili dikkat çeken iddialara yer verdi.
"BİR TANE AKRABANIZI ÇOCUĞUNUZU GETİRMEDİNİZ"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a hodri meydan diyen Barış Yarkadaş, pazartesi günü CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gerilime dikkat çekerek "Ali Mahir il başkanlığının önüne gençleri çağırdınız o çocuklara orda polisin müdahale etmesine yol açtınız. İçişleri Bakanı'nın sizinle yaptığı görüşmelere rağmen biz gece değil gündüz geleceğiz dediniz. Siz gece milleti oraya yığdınız. Bir tane akrabanızı çocuğunuzu getirmediniz. O insanları orada gazlattınız içimiz acıyarak bu stüdyoda izledik. Ve sen oraya geldin şimdi benim maaşımı konuşuyorsun.