SON DAKİKA... CHP’de yeni skandal! Ali Mahir Başarır bakın nasıl milletvekili olmuş: Hepsini ifşa etti!

İstanbul'da yaşayan Ali Mahir Başarır'ın Battal İlgezdi sayesinde Mersin'den milletvekili adayı olduğunu belirten Barış Yarkadaş, "Battal İlgezdi, Ali Mahir Başarır'ı arayıp, 'La Mahir milletvekili olmak istiyor musun?' diyor. O da 'İstiyorum' diyor. İlgezdi de 'Tamam o zaman Mersin'den başvur' diyor. Tak oradan Bülent Tezcan'ı çıkartıyor.

Ali Mahir Kartal İlçesi'nde otururken belki de 20 yıldır gitmediği Mersin'den vekil oldu. İlgezdi'nin avukatıydı. Yargıtay'daki sıkıntılı birkaç dosyasını halletti. İlgezdi de onu Mersin'den milletvekili yaptı. Ali Mahir beni konuşturmayın. Gökhan Günaydın sen Ankara'da oturuyorsun İstanbul'da vekilsin. Bir de İBB'de görev aldın. Böyle bir şey olur mu?

Battal İlgezdi çıksın yalanlasın. Girdi Bülent Tezcan'ın odasına aç listeleri dedi Ali Mahir'i yazdırdı. Sadece onu mu yazdırdı? Muğla vekilini yazdırdı ismini vermeyim şimdi…