SON DAKİKA... CHP Kurultayı’nın perde arkası: Delegeleri böyle satın aldılar!
SON DAKİKA...Belediyelerindeki yolsuzluk sarmalı tek tek ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nde şimdi de kurultay ve İstanbul İl Kongresi krizi patladı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal edilerek Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin, kayyum olarak atadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin verdiği kararı hiçe sayarken CHP’li Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında "Biri de çıkıp rüşvet yoktur diyemiyor" ifadelerini kullandı. “CHP Kurultay’ı davası ülkenin milli güvenlik sorunudur” diyen Yarkadaş, Özgür Özel yönetiminin delegeleri nasıl satın aldığını tek tek anlattı.
SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga da kaos da bitmedi… Belediyelerinin yolsuzluk çukuruna battığı ortaya çıkan CHP'de gözler İstanbul İl Kongresi ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasına kilitlendi. Özgür Özel bir yandan yolsuzluğa sahip çıkarken bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı koltuğunu koruma telaşına girdi.
İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ
Herkes, verilecek kararı merakla beklerken İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi iptal edilerek Özgür Çelik yönetiminin görevine son verildi. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.
PARA VE GIDA KARTI KARŞILIĞI OY TOPLAMIŞLAR!
CHP İstanbul İl kongresinin iptaline giden süreç ise kirli para trafiği, ses kayıtları ve itiraflarla birlikte skandallar zincirinin ortaya çıkmasıyla geldi. Özgür Çelik yönetimine yönelik hazırlanan iddianamede, CHP'nin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beykoz ilçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi için para teklif ettiklerine ilişkin ihbara yer verildi.