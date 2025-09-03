SON DAKİKA... CHP Kurultayı’nın perde arkası: Delegeleri böyle satın aldılar!

SON DAKİKA...Belediyelerindeki yolsuzluk sarmalı tek tek ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nde şimdi de kurultay ve İstanbul İl Kongresi krizi patladı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal edilerek Özgür Çelik’in yerine Gürsel Tekin, kayyum olarak atadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin verdiği kararı hiçe sayarken CHP’li Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında "Biri de çıkıp rüşvet yoktur diyemiyor" ifadelerini kullandı. “CHP Kurultay’ı davası ülkenin milli güvenlik sorunudur” diyen Yarkadaş, Özgür Özel yönetiminin delegeleri nasıl satın aldığını tek tek anlattı.

SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga da kaos da bitmedi… Belediyelerinin yolsuzluk çukuruna battığı ortaya çıkan CHP'de gözler İstanbul İl Kongresi ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasına kilitlendi. Özgür Özel bir yandan yolsuzluğa sahip çıkarken bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı koltuğunu koruma telaşına girdi.

İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ

Herkes, verilecek kararı merakla beklerken İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi iptal edilerek Özgür Çelik yönetiminin görevine son verildi. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

PARA VE GIDA KARTI KARŞILIĞI OY TOPLAMIŞLAR!

CHP İstanbul İl kongresinin iptaline giden süreç ise kirli para trafiği, ses kayıtları ve itiraflarla birlikte skandallar zincirinin ortaya çıkmasıyla geldi. Özgür Çelik yönetimine yönelik hazırlanan iddianamede, CHP'nin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beykoz ilçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi için para teklif ettiklerine ilişkin ihbara yer verildi.

ÖZGÜR ÇELİK'E OY VERİLMESİ İÇİN 750 BİN TL!

Yapılan ihbarın yanında gönderilen bir adet CD incelemesinde de görüntülerde 4 erkek şahsın seçimlerle ilgili konuştuğu tespit edildi. Bilirkişi tarafından yapılan konuşma çözümlerinde ise 2. erkek şahıs olarak kodlanan kişinin: "Abi bizde sana yanlış olmaz" dediği, 1. erkek şahıs olarak kodlanan kişinin ise "Abi senden para alıp sana niye oy vermeyelim abi" dediği tespit edildi. Konuşmaların tamamının yer aldığı iddianamede, yapılan İl Başkanlığı seçimlerinde Özgür Çelik'e oy verilmesi için 2 delegelesi için 150 bin lira para teklif edildiği ancak bu paranın delegeler tarafından az bulunduğu için 3 delegeye 750 bin lira istedikleri belirtildi.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası CHP Genel Merkezi'nde toplantı yapan Özgür Özel'in kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini açıklaması gerilimin fitilini ateşledi.

"BİRİ DE ÇIKIP RÜŞVET YOK DİYEMİYOR"

CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında partiyi çok sert bir dille eleştirdi. Tek bir CHP'linin bile "Rüşvet yok" diyemediğini söyleyen Barış Yarkadaş, "Delege çıkıp diyor ki ben gittim Ankara'da pavyonda bin dolar aldım. Ben aslında Kılıçdaroğlu'na oy verecektim bin dolar aldıktan sonra gittim Özel'e oy verdim. Fotoğrafını çektim bunu da Erzurum İl Başkanı'na verdim. Abdülkadir Çakır Erzurum Aziziye İlçe Başkanı.

Bana geldiler 3 kere para önerdiler kabul etmedim. Veysi Uyanık Bitlis eski İl Başkanı. "Ben oy karşılığında gıda kartı aldım gittim TBMM'de 100 bin TL para aldım bu parayı delegelere dağıttım diyor. Kurultay'dan 2-3 gün önce dosyada var Beşiktaş Belediyesi'nden bir delegeye oy karşılığı ihale veriliyor. Bir il başkanının oğlu İBB'de Kurultay'dan 2 gün önce işe başlıyor. Bir başka il başkanının kızı Kurultay'dan 15 gün önce İBB'de işe başlatılıyor.

"HİÇBİRİ BİZİM KURULTAY'IMIZ TERTEMİZ" DEMİYOR

Sadece bunlar mı? Hayır. Kurultay'ın divan başkanı Ekrem İmamoğlu yasaya göre mücavir alanı terk edemeyecekken yani kurultay sırasında Ankara sınırlarına çıkamayacakken İstanbul'a gelip maraton koşusuna katılıyor ve konuşma yapıyor. Kemal Bey'e gönderme yapıyor. Kurultay'ın 1. Turu bittiğinde 2. Tura başlayabilmesi için tüzükte çok açık bir madde var. En az 3 saat ara verilir. Sen 48. dakikada Kurultay'ı başlatmışsın. En az 3 saat süresine uymamışsın. Birinci derecede akrabaları kurultay delegeleri işe başlamış 300'ün üzerinde. Bunlara yalan diyen bir CHP Genel Merkezi yok. Hiçbiri çıkıp bizim Kurultay'ımız tertemizdir rüşvet olmamıştır bazı kişilere seni belediye meclis üyesi yapacağız demedik demiyorlar.

"CHP'NİN KURULTAY DAVASI ÜLKENİN MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Bazı kişilere meclis üyeliği ve başkanlığı sözü verilmesi. Bunlar da tek tek uygulanmış. O zaman temel soru şu. CHP Kurultay'ı davası ülkenin milli güvenlik sorunudur. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir CHP mi istiyoruz? Yani Ahmet Mehmet oğlu gelecek parayı verecek kurultay delegeleri kafalayacak ve partiyi istediği gibi şekil verecek. İstediği partiyi egemenliği altına alacak. Belki iktidara gelecek. Büyük belediyeleri kazanıp oralarda yağma yapacak. Peki yıllarca AK Parti'nin seçmenlerine neden hakaret etti?

Hiçbir gün o cümleyi ben kullanmadım. Yok makarna kömür alıp oy veriyorlar diye. E senin delegen gıda kartı aldım para aldım kızımı işe soktum diyor. Bizi bugün trollerle taşlattırıyorlar. Biz tarihin doğru yerinde duruyoruz. Benim delegem gıda kartı alıp oyunu değiştirecekse o delegenin siyaset yapma şansı olamaz. Bizim tartıştığımız şey gıda kartı ya da para değildir nasıl bir CHP istiyoruz tartışmasıdır.