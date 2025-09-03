SON DAKİKA... CHP Kurultayı’nın perde arkası: Delegeleri böyle satın aldılar!

ÖZGÜR ÇELİK'E OY VERİLMESİ İÇİN 750 BİN TL!

Yapılan ihbarın yanında gönderilen bir adet CD incelemesinde de görüntülerde 4 erkek şahsın seçimlerle ilgili konuştuğu tespit edildi. Bilirkişi tarafından yapılan konuşma çözümlerinde ise 2. erkek şahıs olarak kodlanan kişinin: "Abi bizde sana yanlış olmaz" dediği, 1. erkek şahıs olarak kodlanan kişinin ise "Abi senden para alıp sana niye oy vermeyelim abi" dediği tespit edildi. Konuşmaların tamamının yer aldığı iddianamede, yapılan İl Başkanlığı seçimlerinde Özgür Çelik'e oy verilmesi için 2 delegelesi için 150 bin lira para teklif edildiği ancak bu paranın delegeler tarafından az bulunduğu için 3 delegeye 750 bin lira istedikleri belirtildi.