SON DAKİKA... CHP’li Gürsel Tekin açıkladı: Pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğim!

SON DAKİKA... Belediyelerindeki yolsuzluk skandalları birer birer ortaya çıkan CHP'de sular durulmadı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal edilerek Özgür Çelik görevden alındı, yerine Gürsel Tekin atanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıklamıştı.

'SIKINTI SONRADAN CHP'Lİ OLANLARLA..."

Savunması istenen Gürsel Tekin, 4 kişilik heyetle birlikte pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı. Tekin ayrıca, Özgür Çelik'i de arayacağını ve randevu talep edeceğini de vurguladı. CHP İstanbul İl Binası'ndaki nöbetle ilgili de konuşan Gürsel Tekin, "Beni tanıyanlarla ilgili bir sıkıntı yok zaten, sonradan CHP'li olanlarla bir sıkıntı var. Biz kesinlikle ayrıştırmaya taraf değiliz" ifadelerini kullandı.