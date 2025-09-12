SON DAKİKA! CHP’li Muhittin Böcek’i yakan itiraf: Kendi üzerime alamıyorum sen al

Gümüşlü ifadesinde, "Benim adıma kayıtlı olan ancak hak sahibi olmadığım 3 adet dükkân vardır" diyerek Böcek ile arasında geçen diyalogları itiraf etti. 3 dükkânın üzerine yapılma sürecinin 2023 yılında Muhittin Böcek'in kendisini başkanlığa davet etmesiyle başladığını söyleyen Gümüşlü, "Başkanın ofisine gittim. Bana 3 adet dükkânı olduğunu, kendi üzerine alamadığını, geçici olarak benim almamı ve yasal sahibi olmamı rica etti. Sosyal ilişkimize dayanarak teklifini kabul ettim" dedi. Ofisteyken belediyenin iştirak firması Antepe Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş'u çağırdığını aktaran Gümüşlü, "Böcek, bana hitaben 'Süreci İsmail bey takip edecek, o seninle irtibata geçer gerekli işlemleri yaparsınız' dedi" ifadelerini kullandı.

Çağrı Gümüşlü

'SENDE KALSIN, SONRA HALLEDERİZ'

Erdoğmuş'un kendisine, dükkânları yapan müteahhitlik firması Ekpa'ya 3 dükkân için 7 milyon lira yatırmasını ve bu bedelin birkaç gün sonra nakit olarak geri verileceğini söylediğini anlatan Gümüşlü, "Bu para elden nakit olarak teslim edildi" dedi. Böcek'e bir gün, bu dükkânların ne olacağını sorduğunu dile getiren Gümüşlü ifadesine şöyle devam etti: "Hatta 'Ölüm kalım var.

Sezgin Köysüren

Benim üzerimde kalmasını istemiyorum. Buna bir çözüm bulalım' dediğimde, 'Sende birkaç yıl kalsın sonra hallederiz' diyerek konuyu kapattı. Sonra bir daha sordum. Bana bu sefer, 'Kent Lokantası projemiz var. Dükkânlar bu projeye uygun. Sen dükkânları kiraya ver. 2 yıl kiralık kalsın sonrasına bakarız' gibi bir söylemi oldu. Kent Lokantası işlerini yürüten Ekdağ firması yetkilisi benimle irtibata geçti. Kira teklifimi sordu. Muhittin Böcek'le yüz yüze görüşerek dükkânları kaç paradan kiraya verelim diye sordum. O da bana, 'Dükkân başına 50 bin lira uygundur' dedi. Bu teklifi kabul ettiler" dedi.