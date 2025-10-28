SON DAKİKA DEPREMLER: Balıkesir depremi sonrası Şükrü Ersoy'dan İstanbul uyarısı: İşte İstanbul için riskli 13 ilçe
Son dakika haberi... Balıkesir Sındırgı'daki 6.1'lik deprem İstanbul ve Marmara bölgesindeki çevre illerde şiddetli biçimde hissedildi. AHaber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Sındırgı depremiyle birlikte İstanbul için de önemli uyarılarda bulundu. İşte olası İstanbul depremi için en riskli 13 ilçe!
Son dakika haberi! Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren uzmanlar, 10 Ağustos'taki sarsıntının ardından bölgedeki deprem aktivitesinin devam ettiğini belirterek, bundan sonra da artçı depremlerin süreceğini, sarsıntıların deprem fırtınası şeklinde devam edebileceğini bildirdi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul'daki riski bölgeleri harita üzerinde anlattı. "İstanbul'a bakınca Kuzey ve Anadolu yakası mı daha güvenlidir" sorusunu yanıtladı.
Ersoy, İstanbul'un geneli için "güvenli bölge" ayrımı yapmanın mümkün olmadığını belirterek, esas olanın sağlam zemin ve dayanıklı yapı olduğunu vurguladı. Anadolu Yakası'nın genel olarak daha sağlam zeminlere sahip olduğunu dile getiren Ersoy, "Haliç'in kuzeyi, Başakşehir ve kuzey kesimler nispeten güvenli. Ancak sağlam zemin üzerine yapılan çürük binalar da yıkılır" dedi.
Zeytinburnu, Bakırköy ve Avcılar gibi bölgelerde zeminin hassas olduğunu hatırlatan Ersoy, "Bu bölgelerde de yapı güvenliği sağlamsa korkulacak bir durum yok. Zeminle yapının uyumlu olması hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
Olası bir depremde İstanbul için en riskli 13 ilçe:
- Esenler
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Büyükçekmece
- Esenyurt
- Beylikdüzü
- Avcılar
- Bakırköy
- Zeytinburnu
- Güngören
- Fatih
- Bayrampaşa
- Küçükçekmece
UZMANLARDAN 'DEPREM FIRTINASI' DEĞERLENDİRMESİ!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren uzmanlar, 10 Ağustos'taki sarsıntının ardından bölgedeki deprem aktivitesinin devam ettiğini belirterek, bundan sonra da artçı depremlerin süreceğini, sarsıntıların deprem fırtınası şeklinde devam edebileceğini bildirdi.
Balıkesir'in yanı sıra başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremi değerlendiren jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremlerin bir enerji boşalması olduğunu söyledi.
Bu enerji miktarını kıyaslamak adına dinamit ya da atom bombası benzetmelerinin yapılabileceğini aktaran Tüysüz, "Dün olan deprem, 21 bin 300 tonluk dinamit patlamasına eşdeğer. Aynı zamanda Nagazaki'ye atılan bir atom bombası kadar bir enerji yaymış. 10 Ağustos'tan bu zamana kadar 12 bindi, bugün aldığım bilgi 14 bin kadar deprem oldu. Bu depremden sonra da bu aktivite sürecektir." ifadelerini kullandı.