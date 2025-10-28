Balıkesir depremleri İstanbul fayını etkiler mi? Şükrü Ersoy merak edilen soruları A Haber'de yanıtladı | Video

28.10.2025 | 11:58

Dün akşam Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul, Bursa ve İzmir'de de yoğun şekilde hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de depremle ilgili merak edilen soruları cevapladı.