SON DAKİKA… Edremit canisi Mustafa Emlik tarafından öldürülmüştü: Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin son anları kamerada!

SON DAKİKA… Türkiye, cumartesi günü Balıkesir Edremit’ten gelen haberle sarsıldı… Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen Mustafa Emlik, 20 dakika arayla katliam yaptı. 3 kişinin öldüğü 7 kişinin ise yaralandığı olayda, Emlik’in hayattan kopardığı Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

İHA

SON DAKİKA… Vahşetin adresi, bu kez Balıkesir Edremit'ti. İstanbul Silivri'de 2013 yılında bir oto yıkamacıda çalışan Mustafa Emlik, kendisini işten çıkaran patronu Kenan B.'yi tartışma sırasında 500 lira alacak yüzünden 13 yerinden bıçaklayarak katletti.

HAKKINDA 20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR AMA…

Emlik'e, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Cezaevinde de yaralama olayına karışan ve hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emlik, pandemi sırasında açık cezaevinden tahliye edildi ve bir daha cezaevine dönmedi.

KATLİAM İÇİN YOLA ÇIKTI

Cezaevine dönmeyen ve Balıkesir'e yerleşen Mustafa Emlik, geçtiğimiz yıl arkadaşı Doğan Can'ın kız kardeşiyle sevgili oldu ancak Doğan Can bu ilişkiye sıcak bakmasına sinirlendi. Durumu kabullenemeyen Emlik, önceki gece adeta katliam yapmak için yola çıktı.

Bir süre uyuşturucu alan Emlik, önce Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurup gasp etti. Emlik tarafından vurulan Ekri, hayatını kaybetti.

20 dakika arayla katliama devam eden Emlik ardından Uğur Mumcu Mahallesi'nde sohbet ederken gördüğü ve kimlik sorduğu jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ile Mehil Nergis'e ateş etti. Göktuğ Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. Gasp ettiği otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş eden Emlik, Rukiye Karakaya'yı bacağından, Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı.

ASIL HEDEFİNE YÖNELDİ

Emlik, ardından asıl hedefine yöneldi. Kız arkadaşının ağabeyi Doğan Can'ın yaşadığı Güre Mahallesi'ne gitti. Saldırgan Emlik, konuşmak için çağırdığı Doğan Can'a yol ortasında kurşun yağdırdı. Ardından otomobille genç kızın eski sevgilisi Ramazan Özbek'in işlettiği büfeye gidip Özbek'i ağır yaraladı.

Otomobille kaçan saldırgan, Akçay Mahallesi'nde kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İbrahim Gül'ü ayağından, Ümit Işık'ı ise karnından yaraladı. Gasp ettiği araçta etkisiz hale getirilen Mustafa Emlik'in evinde tek başına yaşayan Olcay Özdemir'i de başından vurduğu belirlendi.

UZMAN ÇAVUŞ EKRİ'Yİ VURDUĞU ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'yi sarsan vahşetle ilgili ortaya çıkan detaylar ortaya çıktı. Emlik'in 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürdüğü anların görüntüsü tüyler ürpertti.

Öyle ki Emlik, gasp ettiği araçla Ekri'nin aracının önünü kesti. Görüntülerde, Emlik'in Ekri'nin aracına tekme atması, aracından inen Ekri'ye tabanca ile ateş ettiği anlar dikkat çekti. Yere düşen ve kanlar içinde kalan Uzman Çavuş Ekri olay yerinde hayatını kaybetti.