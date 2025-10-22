SON DAKİKA… Edremit canisi Mustafa Emlik tarafından öldürülmüştü: Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin son anları kamerada!

SON DAKİKA… Türkiye, cumartesi günü Balıkesir Edremit’ten gelen haberle sarsıldı… Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen Mustafa Emlik, 20 dakika arayla katliam yaptı. 3 kişinin öldüğü 7 kişinin ise yaralandığı olayda, Emlik’in hayattan kopardığı Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin son görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 09:40 Son Güncelleme: 22 Ekim 2025 10:12

SON DAKİKA… Vahşetin adresi, bu kez Balıkesir Edremit'ti. İstanbul Silivri'de 2013 yılında bir oto yıkamacıda çalışan Mustafa Emlik, kendisini işten çıkaran patronu Kenan B.'yi tartışma sırasında 500 lira alacak yüzünden 13 yerinden bıçaklayarak katletti.

HAKKINDA 20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR AMA… Emlik'e, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Cezaevinde de yaralama olayına karışan ve hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emlik, pandemi sırasında açık cezaevinden tahliye edildi ve bir daha cezaevine dönmedi.