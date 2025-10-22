Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin son anları kamerada | Video 22.10.2025 | 12:29 Balıkesir’in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gecesi Emlik, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin aracının önünü kesti. Görüntülerde, Emlik'in Ekri'nin aracına tekme attığı, aracından inen Ekri'ye tabanca ile ateş ettiği görülüyor. Yere düşen Uzman Çavuş Ekri olay yerinde hayatını kaybediyor.O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerin kısa süre önce sosyal medya üzerinden paylaşıldığı öğrenildi.