Video Yaşam Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin son anları kamerada | Video
Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin son anları kamerada | Video

Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin son anları kamerada | Video

22.10.2025 | 12:29

Balıkesir’in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim Cumartesi gecesi Emlik, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin aracının önünü kesti. Görüntülerde, Emlik'in Ekri'nin aracına tekme attığı, aracından inen Ekri'ye tabanca ile ateş ettiği görülüyor. Yere düşen Uzman Çavuş Ekri olay yerinde hayatını kaybediyor.

O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerin kısa süre önce sosyal medya üzerinden paylaşıldığı öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin son anları kamerada | Video 06:57
Mustafa Emlik tarafından öldürülen Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin son anları kamerada | Video 22.10.2025 | 12:29
Başakşehir’de AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu | Video 03:19
Başakşehir’de AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu | Video 22.10.2025 | 12:17
Silahla şaka videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı | Video 00:32
Silahla "şaka" videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı | Video 22.10.2025 | 11:52
Taksim’de korku evinde kadını darbedip elektroşok cihazıyla çarptı | Video 02:39
Taksim’de korku evinde kadını darbedip elektroşok cihazıyla çarptı | Video 22.10.2025 | 11:41
Ev sahibiyle kiracı arasındaki ‘çöp bahçe’ kavgası bahçenin sınırlarını aştı | Video 03:30
Ev sahibiyle kiracı arasındaki ‘çöp bahçe' kavgası bahçenin sınırlarını aştı | Video 22.10.2025 | 10:59
Jandarma 4 milyon 20 bin makaron ele geçirdi: 9 şüpheli tutuklandı | Video 00:39
Jandarma 4 milyon 20 bin makaron ele geçirdi: 9 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2025 | 10:45
Sosyal medyada sahte bungalov tuzağına 19 tutuklama | Video 00:48
Sosyal medyada sahte bungalov tuzağına 19 tutuklama | Video 22.10.2025 | 10:43
Büyükçekmece’de ’kapkaççı’ köpek kamerada | Video 00:18
Büyükçekmece’de 'kapkaççı' köpek kamerada | Video 22.10.2025 | 10:42
Umreye götürme vaadiyle 39 bin 500 lira dolandıran sanık, parayı bahis hesabına aktardı | Video 02:37
Umreye götürme vaadiyle 39 bin 500 lira dolandıran sanık, parayı bahis hesabına aktardı | Video 22.10.2025 | 10:40
İş yerinden 1 milyonluk eşya çalan hırsızı dışkısı yakalattı | Video 02:22
İş yerinden 1 milyonluk eşya çalan hırsızı dışkısı yakalattı | Video 22.10.2025 | 10:40
Okulda başlayan kavga okul dışına taştı, liseli çocuk böyle bıçaklandı | Video 05:20
Okulda başlayan kavga okul dışına taştı, liseli çocuk böyle bıçaklandı | Video 22.10.2025 | 10:40
Oğlumu tarla gibi yapmış diyerek gözyaşı dökmüştü, davada tanıklar konuştu | Video 01:02
"Oğlumu tarla gibi yapmış" diyerek gözyaşı dökmüştü, davada tanıklar konuştu | Video 22.10.2025 | 10:37
İstanbul’da İETT otobüsünde ’Kart basma’ kavgası; şoförün kafasına yumruk attı! | Video 01:08
İstanbul’da İETT otobüsünde 'Kart basma' kavgası; şoförün kafasına yumruk attı! | Video 22.10.2025 | 10:15
Uygulamaya takılan ehliyetsiz sürücüye 38 bin TL ceza kesildi | Video 02:18
Uygulamaya takılan ehliyetsiz sürücüye 38 bin TL ceza kesildi | Video 22.10.2025 | 10:11
Bursa’da tramvayın arkasına tutunan çocuklar ölümle burun buruna geldiler | Video 00:28
Bursa’da tramvayın arkasına tutunan çocuklar ölümle burun buruna geldiler | Video 22.10.2025 | 10:11
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 00:30
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 22.10.2025 | 09:46
Aracına havlayan sokak köpeklerinden birini ezip kaçtı | Video 00:58
Aracına havlayan sokak köpeklerinden birini ezip kaçtı | Video 22.10.2025 | 08:59
Kayseri’de otomatik tüfekle kanlı pusu: 1 ağır yaralı | Video 02:16
Kayseri'de otomatik tüfekle kanlı pusu: 1 ağır yaralı | Video 22.10.2025 | 08:36
Burdur’da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı | Video 00:40
Burdur'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı | Video 21.10.2025 | 16:06
İstanbul’da yakalanan çete üyeleri adliyeye gönderildi | Video 02:34
İstanbul’da yakalanan çete üyeleri adliyeye gönderildi | Video 21.10.2025 | 15:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY