SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı
SON DAKİKA... Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz 'Rüşvete aracılık etme' suçundan, Trabzon’da gözaltına alındı. Yılmaz polis eşliğinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.
Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz 'Rüşvete aracılık etme' suçundan, Trabzon'da gözaltına alındı. Yılmaz polis eşliğinde Trabzon'dan İstanbul'a getiriliyor.
Ayrıntılar geliyor...