SON DAKİKA… Ekrem İmamoğlu’nun trol ordusu için hesap zamanı! Milyarları akıttılar: İfadeleri alınmaya başladı!
SON DAKİKA… İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında düzenlenen yeni operasyonda çok sayıda şüpheli hakkında düğmeye basıldı. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in yanı sıra Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyadaki trol ordusuna ait isimlerin de olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Trol ordusunun başında yer aldığı belirlenen Utku Doğruyol, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni çıktı. Öte yandan İmamoğlu’nun trol ordusunun ifade işlemlerine de başlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunda her gün yeni bir detay ortaya çıktı. Son olarak soruşturma kapsamında aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.
Suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 44 şüphelinin ifade işlemlerine başlandı.
Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri beklenirken, sabah.com.tr soruşturmanın yeni detaylarına ulaştı.
SOSYAL MEDYA YAPILANMASINDAN DA 9 KİŞİ GÖZALTINDA
Buna göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri sabah saatlerinde çok sayıda adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında dokuz şüpheli olmak üzere toplamda 44 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.