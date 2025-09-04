SON DAKİKA: Ellerini ve yüzünü balıklar yemiş… Talihsiz İş insanı Halit Yukay 31 gün sonra çıkarıldı!
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde teknesi battıktan sonra kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni, 31 gün süren arama çalışmalarının ardından denizden çıkarıldı. Cesedin, balıklar tarafından parçalandığı ve tanınamayacak halde olduğu öğrenildi.
Graywolf isimli yatıyla 4 Ağustos'ta Yalova'dan denize açılan Halit Yukay, teknesinin Marmara Denizi'nde batmasıyla kayboldu. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 23 Ağustos'ta Erdek açıklarında, denizin 68 metre derinliğinde bir ceset tespit edildi. Ancak deniz akıntısı ve görüş koşullarının olumsuz olması nedeniyle cesedin çıkarılması gecikti.
ARAMA ÇALIŞMALARI VE CESEDİN ÇIKARILMASI
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, TCG Alemdar gemisi ve ROV cihazıyla 12 gün boyunca aralıksız çalıştı. Zorlu koşullara rağmen, Yukay'ın cansız bedeni kazadan tam 31 gün sonra, 4 Eylül tarihinde denizden yüzeye çıkarıldı. Ceset, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
OTOPSİ RAPORU VE AİLEYE TESLİM
Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrasında, Yukay'ın elleri ve yüzünün balıklar tarafından parçalandığı belirlendi. Cenaze, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmek üzere yola çıktı.
Ellerini ve yüzünü balıklar yemiş! Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi | Video