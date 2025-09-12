Son dakika | Emeklilikte yeni dönem: Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası sistemi nasıl olacak? Kıdem tazminatı ve...

YÜZDE 3 İŞVEREN KATKISI

Sistemde, mevcut yüzde 5.33'lük (19 gün) kıdem hakkı aynen devam edecek. Bunun yanında işverenler, çalışan adına her ay brüt maaşın yüzde 3'ünü bireysel fon hesabına yatıracak. Böylece istifa eden bir çalışan hem kıdem tazminatını hem de fon hesabındaki birikimini kazanılmış hak olarak yanında götürebilecek.