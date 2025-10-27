SON DAKİKA… Güllü’nün patronu Ferdi Aydın’dan şok iddia! Tuğyan Ülkem Gülter cinayeti itiraf etmiş: Annemi öldürdüm!

SON DAKİKA… Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül tut, 26 Eylül’de Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ilk andan itibaren cinayet iddiaları gündeme geldi. Güllü’nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın ise sevilen şarkıcının ölümüyle ilgili harekete geçti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Aydın’ın iddiaları dikkat çekti: Tuğyan Ülkem Gülter cinayeti itiraf etti!

DHA

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

KIZININ MESAJLARINI KANIT OLARAK SUNDU!

Yanındaki 2 tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.

AİLE DOSTUNA "ANNEMİ ÖLDÜRDÜM" MESAJI ATMIŞ

Adliye çıkışı açıklama yapan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda, "Annemi öldürdüm" dediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride, onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var.

Onları da dosyaya koyduracağız şimdi. Tuğyan Hanımın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanımın da videosu var. Tuğyan'ın, 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım. Şu anda içeride iki tane şahidimiz var. Bircan Hanım da Tuğyan Hanımın en yakınıdır.

Başka tanıklar da gösterdim, gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde. Kayıtlar, en yakınlarının ses kayıtlarıdır. Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş.