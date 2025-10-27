Video Magazin Güllü'nün eski patronundan şok sözler! "Güllü'yü kızı öldürdü!" | Video
Güllü'nün eski patronundan şok sözler!

27.10.2025 | 14:40

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, 2 şahitle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etti.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na kızıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

"'KEŞKE ANNEMİ BÖYLE ÖLDÜRMESEYDİM. ÇOK ÜZÜLDÜM' DİYE SÖYLEMLERİ OLMUŞ"
Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güllü hanım için buraya geldik. Delillerimizi sunduk, söylemlerimizi söyledik, şahitlerimizi getirdik. İçeride Tuğyan hanımın en yakın 2 arkadaşı var. Onların söylemleri var. Tuğyan hanımın cinayeti işlediğini, bunu 6 aydır planladığını söylediler, iddia ettiler. Biz onları şimdi savcılığa getirdik. Tuğyan hanımın evde bir ifadesi olmuş Bircan hanıma, 'keşke annemi böyle öldürmeseydim, çok üzüldüm' diye söylemleri olmuş. Çünkü araba kazası ya da silahla vurdurtmayı düşünüyormuş ama şu an camdan aşağı attığı için böyle üzgün olduğunu belirten sözler söylemiş. İçeride şahitlerimiz avukat huzurunda ifadelerini verecekler. Ülkemizin başı sağ olsun. Biz elimizden geleni yaptık" dedi.

"'ANNEMİ ÖLDÜRMEK İÇİN BİR KATİL BULUR MUSUN' YAZISI VAR"
Verdiği ifade hakkında da bilgi veren Aydın, "İfademde Güllü hanımın evlatlarıyla sıkıntılarını, kızının yasaklı madde kullandığını söylemesi, kızından tedirgin olduğunu söylediğini söyledim ve şahitleri getirdiğimi söyledim. Şahitler en yakınları HTS, arama kayıtlarına baktıklarında görecekler. Ben de aynı saat, dakikada ss görüntüler almıştım. 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun' yazısı var. Hepsini şahitler huzurunda sunduk. Bundan sonrası yargı merceğinde" diye konuştu.

