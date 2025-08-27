Son dakika haberleri: Çok sert esecek! İstanbul'a fırtına alarmı! Rüzgarın hızı 60km'lere ulaşacak!
27 Ağustos Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Meteoroloji raporlarına göre, bugün Türkiye genelinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Ülkenin kuzeydoğu ve Akdeniz bölgelerinde yer yer bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında yaşanacak yağışlar dikkat çekiyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Doğu Karadeniz kıyılarında ve Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani bastırabilecek yağışlara karşı tedbirli olması, açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurması tavsiye ediliyor. Ayrıca, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Denizli'nin güney kesimlerinde de benzer yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde kısa süreli su birikintileri ve ulaşımda aksamalar meydana gelebilir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Bugünün en önemli uyarılarından biri, özellikle Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için yapılan kuvvetli rüzgar tahmini. Bu bölgelerde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle deniz ulaşımında ve açık alanlarda çeşitli olumsuzluklara neden olabilir. Denizcilikle uğraşanlar ve balıkçılar için dikkatli olunması ve mümkünse denize açılmaktan kaçınılması gerekiyor. Karada ise, tabela ve çatı gibi yüksek yerlerden düşebilecek cisimlere karşı dikkatli olunması büyük önem taşıyor. Ağaç altlarında durmaktan kaçınmak ve araçları güvenli yerlere park etmek de alınabilecek basit ama etkili önlemler arasındadır.