Son dakika haberleri: Çok sert esecek! İstanbul'a fırtına alarmı! Rüzgarın hızı 60km'lere ulaşacak!

27 Ağustos Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli bir hava durumu uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji raporlarına göre, bugün Türkiye genelinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Ülkenin kuzeydoğu ve Akdeniz bölgelerinde yer yer bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında yaşanacak yağışlar dikkat çekiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Doğu Karadeniz kıyılarında ve Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani bastırabilecek yağışlara karşı tedbirli olması, açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurması tavsiye ediliyor. Ayrıca, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Denizli'nin güney kesimlerinde de benzer yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde kısa süreli su birikintileri ve ulaşımda aksamalar meydana gelebilir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bugünün en önemli uyarılarından biri, özellikle Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için yapılan kuvvetli rüzgar tahmini. Bu bölgelerde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle deniz ulaşımında ve açık alanlarda çeşitli olumsuzluklara neden olabilir. Denizcilikle uğraşanlar ve balıkçılar için dikkatli olunması ve mümkünse denize açılmaktan kaçınılması gerekiyor. Karada ise, tabela ve çatı gibi yüksek yerlerden düşebilecek cisimlere karşı dikkatli olunması büyük önem taşıyor. Ağaç altlarında durmaktan kaçınmak ve araçları güvenli yerlere park etmek de alınabilecek basit ama etkili önlemler arasındadır.

HAVA SICAKLIĞI TAHMİNLERİ

Hava sıcaklıkları ülke genelinde farklılık gösterecek. Güney ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayanlar için sıcak havaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların günün en sıcak saatlerinde dışarıya çıkmamaları önerilir. Bol sıvı tüketimi ve güneşten korunma da sıcak havalarda alınabilecek önlemler arasındadır. Ülkenin diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor, bu da daha ılıman bir hava anlamına geliyor.

Vatandaşların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri, özellikle kuvvetli rüzgar ve yerel yağış uyarılarına karşı hazırlıklı olmaları hayati önem taşıyor.

METEOROLOJİ HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!

27 AĞUSTOS 2025, ÇARŞAMBA

Bugün, ülkenin kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgeleri yağışlı bir havaya sahipti. Marmara'nın batısı, Trakya ve Doğu Karadeniz kıyıları ile iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görüldü. Özellikle Sinop, Samsun, Rize, Kars ve Erzurum çevresinde yerel olarak kuvvetli yağışlar etkili oldu. Batı ve Doğu Akdeniz bölgelerinde de yer yer sağanak yağışlar gözlendi. Bu bölgeler dışında kalan yerler ise çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya sahipti. Rüzgar, Çanakkale çevresinde etkiliydi ve genel olarak serin bir hava hakimdi. Sıcaklıklar, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da 35°C'nin üzerine çıktı.

28 AĞUSTOS 2025, PERŞEMBE

Perşembe günü Türkiye genelinde hava durumu daha sakin bir seyir izledi. Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında devam eden hafif yağışlar dışında, ülkenin genelinde az bulutlu veya açık bir hava hakimdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar yüksek kalmaya devam etti, yer yer 40°C ve üzeri sıcaklıklar görüldü. Batı Akdeniz'de hava az bulutluydu. Başkent Ankara'da sıcaklıklar 30°C civarında seyrederken, İstanbul'da 28°C, İzmir'de ise 35°C civarında ölçüldü. Bu gün, pek çok bölgede mevsim normalleri civarında, ancak doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık gözlendi.

29 AĞUSTOS 2025, CUMA

Cuma günü hava durumu, Perşembe gününe benzer bir tablo çizdi. Ülke genelinde az bulutlu ve güneşli bir hava hakim oldu. Sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve iç kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu bir hava ve hafif yağış geçişleri görüldü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yüksek sıcaklıklar devam etti; Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresinde sıcaklıklar 40°C'ye yaklaştı. Marmara ve Ege bölgelerinde sıcaklıklar 30°C'nin üzerinde seyretti. Genel olarak, yaz mevsiminin son günlerinin tipik, güneşli ve sıcak havası hissedildi.

30 AĞUSTOS 2025, CUMARTESİ

Cumartesi günü sıcaklıklar, özellikle İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da hissedilir derecede arttı. Batı bölgelerde hava az bulutlu ve açık olurken, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde hafif yağışlı bir hava etkili oldu. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi şehirlerde termometreler 40°C'nin üzerine çıktı. İç Anadolu'da Kayseri ve Sivas civarında 35°C'nin üzerinde sıcaklıklar gözlendi. Bu gün, genel olarak güneşli ve sıcak bir havayla geçti, vatandaşların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları gerekti.

31 AĞUSTOS 2025, PAZAR

Hafta sonunun son günü olan Pazar, sıcaklıkların daha da yükseldiği bir gün oldu. Güney ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar zirve yaptı; Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da 40°C'nin üzerinde değerler görüldü. Kars ve Erzurum'da da sıcaklıklar 35°C'ye yaklaştı. Ülkenin büyük bir bölümü, Marmara ve Ege dahil, az bulutlu ve güneşli bir havaya sahipti. Sadece Trakya'nın batı kıyıları ve Doğu Karadeniz'in bazı bölgelerinde hafif yağışlar görüldü. Genel olarak, Türkiye'nin neredeyse tamamı güneşli ve sıcak bir Pazar günü geçirdi.

BUGÜN İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...

Çarşamba sabah saatlerinde ülkenin hava durumu oldukça değişkenlik gösterdi. Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısı (Edirne, Kırklareli) ve Kuzey Ege kıyılarında 40-60 km/saat hızla esen kuvvetli rüzgarlar hakimdi. Bu durum, özellikle deniz ve kara ulaşımında aksamalara neden olabilirdi. Doğu Karadeniz kıyılarında (Ordu, Giresun, Rize) hafif yağışlar görülürken, Hatay'ın güneyi ve Akdeniz'in Toroslar Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu. Diğer bölgelerde ise hava genel olarak parçalı bulutlu ve güneşliydi.

27 AĞUSTOS 2025, ÇARŞAMBA ÖĞLE 12:00-18:00

Öğle saatlerine doğru, hava durumu daha da çeşitlendi. Kuvvetli rüzgar uyarısı Marmara ve Kuzey Ege kıyıları için devam etti. Doğu Karadeniz'deki hafif yağışlar devam ederken, Antalya'nın batısı, Burdur ve Adana çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başladı. Yağışlı bölgelerin dışında, ülkenin büyük bir bölümü parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya sahipti. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneş kendini daha fazla gösterdi.

27 AĞUSTOS 2025, ÇARŞAMBA AKŞAM 18:00-24:00

Akşam saatlerinde yağışlar azaldı. Hatay'ın en güneyinde ve Adana'nın güney kesimlerinde lokal gök gürültülü sağanak yağışlar devam etti. Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgar etkisini sürdürdü, ancak şiddetinde hafif bir düşüş yaşanmış gibi görünüyordu. Ülkenin kalan bölgelerinde hava az bulutlu veya açık hale geldi. Çoğu şehirde güneşli ve keyifli bir akşam yaşandı.

28 AĞUSTOS 2025, PERŞEMBE GECE 00:00-06:00

Gece saatlerinde hava durumu genel olarak sakinleşti. Kuvvetli rüzgar uyarısı hala Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkiliydi. Yağışlı hava Hatay'ın güneyinde devam etti, ancak şiddetinde azalma vardı. Diğer tüm bölgelerde hava tamamen açık veya az bulutluydu. Gecenin serinliği hissedildi ve sakin bir sabaha geçiş yapıldı.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ile Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, güney ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz'in doğusu ile Güney Ege açıklarında fırtına; Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı doğudan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, öğle ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusu 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, açıkları 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, batısının açıkları 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.