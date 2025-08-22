SON DAKİKA | İBB soruşturmasında itirafçılara tehdit furyası! Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş...
Son dakika haberi... İBB’deki yolsuzluk çetesi, soruşturmadaki kilit itirafçıları susturmak için her yola başvuruyor. İtirafçılar Ertan Yıldız ve Adem Soytekin’in tehdit edilmesinin ardından son olarak Aziz İhsan Aktaş’ın da susturulmaya çalışıldığı ortaya çıkmıştı. Üç ayrı tehdit soruşturması devam ediyor.
Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturmasında itirafçılara yönelik tehdit furyası durmuyor. İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının ardından "Ölüm listesine alındım" ifadesi yolsuzluk dosyasına giren ilk tehdit olmadı. Daha önce İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağını deşifre eden birçok isim de tehdit edildi. İtirafçı olan Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş'a yönelik tehditlerle ilgili 3 farklı soruşturma devam ediyor.
Aktaş'ın, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesine yönelik verdiği ifadeleriyle CHP'li belediyelere operasyonlar düzenlenmişti. Aktaş, verdiği ifadelerden sonra hakkında ifade verdiği kişiler tarafından ölüm listesine alındığını, kendisine ve ailesine saldırı olacağını belirterek şikâyetçi olmuştu.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Aktaş'ın tehdit edilmesiyle ilgili soruşturmada 10 kişi tutuklanırken, benzer iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda iki farklı soruşturma daha bulunuyor. İmamoğlu'nun yolsuzluk sisteminin birinci halkasında yer alan İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın "etkin pişmanlık"tan faydalanmak için yolsuzluğu anlatması da zanlılarda paniğe yol açmıştı. Ertan Yıldız verdiği etkin pişmanlık ifadesinde, İBB iştiraklerinde ihale süreçlerinin nasıl yönlendirildiğini, belirli şirketlerin nasıl kayırıldığını ve bazı siyasi isimlerin bu süreçlerde oynadığı rolleri detaylı biçimde anlatmıştı.