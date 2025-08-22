SON DAKİKA | İBB soruşturmasında itirafçılara tehdit furyası! Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş...

Yıldız'ın itirafları, başta Kültür A.Ş. olmak üzere birçok iştirakle ilgili yeni gözaltı ve tutuklama dalgalarının önünü açarken, soruşturmaya dair yalnızca yolsuzluk değil, yargı sürecine yönelik organize baskı girişimleri de resmen kayıtlara girmişti. İmamoğlu'nun avukatları, Yıldız'a "Baskı altında ifade verdim" yazılı belge imzalatmak istemiş, Yıldız ailesiyle de tehdit edilince savcılık soruşturma açılmıştı.

Soruşturmanın detaylarında Ertan Yıldız'ın, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde baskı altına alındığı, Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın organizasyonuyla, Yıldız'a herhangi bir vekâlet ilişkisi olmayan bazı avukatlar aracılığıyla ulaşılmaya çalışıldığı, hatta kendisine zorla basın açıklaması imzalatılmak istendiği belirlenmişti. Yıldız'a zorla imzalatılmak istenen açıklamanın içeriğinde, "Etkin pişmanlık ifadesinin baskıyla alındığı" yönünde beyanların yer aldığı, Yıldız'ın ailesi üzerinden de tehdit ve şantaj içerdiği ortaya çıkmıştı.