SON DAKİKA | İBB'deki kiralık katil çetesinin sır avukatı aranıyor! Cezaevinden Aziz İhsan Aktaş’ı öldür emri verilmişti
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesinin itirafçıları susturmak tuttuğu "kiralık katil" şebekesinin planı SABAH'ın haberiyle Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Soruşturma dosyasına göre, Bodrum'da lüks otelde gözaltına alınan Avukat Cem Duman'a, Kandıra Cezaevi'nden talimatı getiren sır avukatın tespit edilmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı.