SON DAKİKA | İBB’deki kiralık katil çetesinin sır avukatı aranıyor! Cezaevinden Aziz İhsan Aktaş’ı öldür emri verilmişti

30 Nisan ve 11 Mayıs 2025'te verdiği iki ifade sonrasında CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından operasyonlar yapılan Aktaş'ın, Ekrem İmamoğlu çetesi tarafından ortadan kaldırılması için plan yapıldığı gündeme bomba gibi düştü.



