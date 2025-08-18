Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.08.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 06:23

SON DAKİKA | İBB'deki kiralık katil çetesinin sır avukatı aranıyor! Cezaevinden Aziz İhsan Aktaş’ı öldür emri verilmişti

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesinin itirafçıları susturmak tuttuğu "kiralık katil" şebekesinin planı SABAH'ın haberiyle Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Soruşturma dosyasına göre, Bodrum'da lüks otelde gözaltına alınan Avukat Cem Duman'a, Kandıra Cezaevi'nden talimatı getiren sır avukatın tespit edilmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Halit TURAN
Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesi soruşturmasında belediyeler üzerinden yolsuzluk ve rüşvet ağı deşifre olmaya devam ederken, operasyonların başlangıcında itiraflarıyla örgüt için oldukça kritik olan iş adamı Aziz İhsan Aktaş ifşaatlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

30 Nisan ve 11 Mayıs 2025'te verdiği iki ifade sonrasında CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından operasyonlar yapılan Aktaş'ın, Ekrem İmamoğlu çetesi tarafından ortadan kaldırılması için plan yapıldığı gündeme bomba gibi düştü.

İstihbarat birimlerinin bu çok önemli bilgiyi elde etmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Ankara-İstanbul hattında faaliyet yürüten Selahattin Yılmaz elebaşlığındaki suç örgütüne cuma sabahı şafak operasyonu düzenlenerek Selahattin Yılmaz, oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SIR AVUKAT ARANIYOR

SABAH'ın duyurduğu "kiralık katil planı" Türkiye gündemine bomba gibi düşerken soruşturma dosyasına giren yeni detaylara da ulaşıldı.

İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı olan ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, avukatıyla cezaevinde görüşme yaptıktan sonra suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'ın "Aziz İhsan Aktaş'ı susturmasını" istemiş, Keleş'in avukatı da Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman ile bir araya gelerek verilen talimatı iletmişti.

Savcılığın soruşturma kapsamında Avukat Cem Duman'a talimatı götüren Keleş'in görüştüğü sır avukatı tespit etmek için yoğun çalışma yürüttüğü öğrenildi. Fatih Keleş'in tutuklu bulunduğu Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde, 13 Nisan 2025 ile 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında 55 avukatla tam 241 kez görüştüğü belirlendi.

Keleş ile görüşen bu avukatların mercek altına alındığı, gözaltına alınan Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman'a Keleş'in talimatını kimin götürdüğünün tespit edilmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi.

KADIN AVUKAT İSTİHBARATÇI GİBİ KULLANILMIŞ

Selahattin Yılmaz suç örgütüne yönelik operasyonda Avukat Cem Duman, Bodrum'da lüks bir otelde gözaltına alınırken İstanbul Ataşehir Palladium'daki lüks ofisinde de arama yapıldığı öğrenildi.

Cem Duman'ın Ankara'da suç örgütü soruşturmasında örgüt liderliğinden ceza alan Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı olduğu, lüks yaşamının kaynağının da örgütün parası olduğu öne sürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan diğer avukat Semra Ilık'ın ise Ankara'da avukatlık yaptığı, Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi R.A'nın eski sevgilisi olduğu, Selahattin Yılmaz liderliğindeki şebekenin kadın avukatı istihbarat elemanı gibi kullandığı öne sürüldü.

3 RUHSATSIZ SİLAH SATIN ALININCA DÜĞMEYE BASILDI

İstihbarat birimlerinin Aziz İhsan Aktaş'a yönelik suikast yapılacağı bilgisine ulaşmasının ardından teknik ve fiziki takip devam ederken Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütünün 3 ruhsatlı tabancaya sahip olmalarına rağmen 3 ruhsatsız tabanca daha satın aldıkları, soruşturma birimlerinin suç örgütünün eyleme geçeceğini düşünerek operasyon için hemen düğmeye bastıkları belirtildi.

SERİ ATIŞ APARATI, ÇELİK YELEK!

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da yapılan operasyonda 3 ruhsatsız, 3 ruhsatlı 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek, 12 kartuş ele geçirilmişti.

İstihbarat birimlerinin radarına takılan süreç sonrasında Aktaş'ın öldürülebileceği ihtimalini değerlendirilerek güvenlik önlemleri artırılmış, koruma verilen Aktaş'ın adresi de değiştirilmişti.