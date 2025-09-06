SON DAKİKA | İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade: Milyonlarca lira paravan firmalarla kaçırıldı!
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yeni bir ifade girdi. Firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'nun ortağı savcılığa "tanık" sıfatıyla başvurdu. Has Beton sahibi Selçuk Kaptan İSTAÇ'a yatırılması gereken paraların Gülibrahimoğlu'nun Kuzey İstanbul firmasına aktarıldığını belirtti.
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına yeni bir ifade girdi. Firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'na ait Güney Cebeci Madencilik şirketinin kurucu ortağı ve Has Beton sahibi Selçuk Kaptan, savcılığa "tanık" sıfatıyla başvurdu.
Murat Gülibrahimoğlu
Kaptan, Gülibrahimoğlu'nun aynı zamanda sahibi olduğu Kuzey İstanbul firmasında elde edilen gelirlerin paravan şirketler üzerinden fatura kesilerek dışarı çıkarıldığını söyledi ve bu şirketlerin isimlerini savcılıkla paylaştı.
İSÇAT'A YATIRILMASI GEREKEN PARALAR...
Kaptan ayrıca Güney Cebeci'de ton başına 3 bin 800 lira alındığını, paranın İSTAÇ'a yatırılması gerekirken Gülibrahimoğlu'nun Kuzey İstanbul firmasına aktarıldığını belirtti.