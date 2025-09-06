SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade: Milyonlarca lira paravan firmalarla kaçırıldı!

Hisselerin 12 Temmuz 2023'te devredildiğini belirtti. Kaptan, Kuzey İstanbul'un yıllık gelirinin 200 milyon dolar olduğunu, günlük 7–9 bin aracın döküm yaptığını, sahadan 50 milyon lira değerinde ekipman kaçırıldığını açıkladı. Şirketin 600–700 milyon lira borçlandırıldığını ve kayyum atanmasını istediğini belirtti.