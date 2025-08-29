SON DAKİKA… Halit Yukay en son Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşmuştu: Marmara Denizi’ndeki gizemli kazada 16 dakikalık gizem!
SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli tekneyle denize açılmıştı. Saatler sonra irtibatın kesildiği Yukay’ın teknesine parçalanmış ve yarı batık halde ulaşılmıştı. Yukay’ın cenazesi 19 gün sonra denizin 68 metre derinliğinde bulunurken, iş insanının edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisiyle çarpışmış olabileceği iddiası ortaya atılmıştı. Marmara Denizi’ndeki gizemli kazayla ilgili ortaya atılan ’16 dakika’ detayı kafaları karıştırdı! İşte ayrıntılar…
SON DAKİKA… 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedenine ulaşıldı.
Cansız bedeninin çıkarılması için çalışmalar sürerken, olaya ilişkin soruşturma da sürüyor. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekinlik Adası'na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış 'Graywolf' isimli teknede, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik bilirkişi incelemesi başlatıldı.
AREL-7'DEKİ SÜRTÜNME İZLERİ EŞLEŞTİ!
Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri ortaya çıkarken, Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile 'Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı.