SON DAKİKA... İş insanı Halit Yukay Marmara Denizi’nde aranıyor! Kuru yük gemisi kaptanı tek tek anlattı: Bir sarsıntı hissettim!

"O SIRADA CAN SİMİDİ GÖRDÜM"

O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o an ki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başı boş diye bizle alakası yok diye ben tekne olduğunu görmedim tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık duyardık sesi" demişti.