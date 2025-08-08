SON DAKİKA... İş insanı Halit Yukay Marmara Denizi’nde aranıyor! Kuru yük gemisi kaptanı tek tek anlattı: Bir sarsıntı hissettim!
SON DAKİKA... Yalova’ya yaşayan iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Bozcaada’ya gitmek için Graywolf isimli teknesi ile Marmara Denizi’ne açıldıktan kısa süre sonra kayıplara karıştı. Lüks teknesi parçalanmış halde bulunan iş adamı hala bulunamadı. Arama çalışmaları 4. gününe girerken olayla ilgili kuru yük gemisi kaptanı C.T. dün gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan kaptanın ifadesi ile geminin radar görüntüleri ise kafaları karıştırdı.
SON DAKİKA... Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Olayla ilgili Yalova'da kuru yük gemisi kaptanı C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kayıp iş adamı Halit Yukay'ın yatına çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı | Video
KAPTANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: BİR SARSINTI HİSSETTİM
Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen Arel 7 isim geminin kaptanı ifadesinde, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adasını geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S vardı. Sonra yemeğe indiler. Saat 17.00'de indiler yemeğe. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda sarsıntı hissettim anlam veremedim. Baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için.