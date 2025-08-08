Kayıp iş adamı Halit Yukay'ın yatına çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı | Video
Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında denizde kaybolan iş insanının parçalamış yatına çarptığı ileri sürülen kuru yük gemisinin radar hareketleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Çanakkale'den yola çıkan geminin gemi enkazının bulunduğu bölgeden geçerken geriye doğru yaptığı manevralar görüldü.
Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen Arel 7 isim geminin kaptanı ifadesinde, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adasını geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S vardı. Sonra yemeğe indiler.Saat 17.00'de indiler yemeğe. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda sarsıntı hissettim anlam veremedim. Baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o an ki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başı boş diye bizle alakası yok diye ben tekne olduğunu görmedim tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık duyardık sesi" demişti.
Öte yandan, Arel 7 gemisinde kazada parçalanan yatın izlerinin bulunduğu öğrenildi.
KAZA YERİNDE GEMİ GERİ DÖNÜP SONRASINDA DEVAM ETTİ
4 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan kazayla ilgili dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde Çanakkale'den yola çıkan 'Arel 7' adlı kuru yük gemisi Marmara Adası açıklarında seyrederken sanığın ifadesine uygun olarak geri manevra yaptığı, sonrasında ise Yalova açıklarına doğru seyir yaptığı gözüktü. Görüntülerde geminin daha sonra ise Çiftlikköy ilçesi açıklarında demir attığı belirlendi.
Öte yandan 3 gündür denizde arama faaliyetleri devam eden Halit Yukay'ın, Yunan asıllı eşi ve çocuğunu almak için Atinaya'ya gittiği daha önce de kendine ait yat ile birkaç kez aynı bölgeye gittiği iddia edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:13
00:23
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 08.08.2025 | 09:31
00:35
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 08.08.2025 | 08:42
04:10
01:05
Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 07.08.2025 | 16:05
00:39
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 15:57
00:59
00:35
01:09
SON DAKİKA! Karabük'te orman yangını | Video 07.08.2025 | 15:02
00:43
00:37
Banktaki çantayı çocuğa çaldırdılar | Video 07.08.2025 | 14:18
03:41
01:11
Zeytinburnu'nda emlak ofisine silahlı saldırı kamerada | Video 07.08.2025 | 14:14
01:24
01:41
Önce icra yoluyla evinden tahliye edildi, ardından darp edildi | Video 07.08.2025 | 13:32
04:59
02:28
Aydın'da üniversite öğrencisi genç kız ormanda ölü bulundu | Video 07.08.2025 | 10:35
00:36
Beşiktaş’ta ters yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı | Video 07.08.2025 | 10:20
00:47
00:54
Siverek’te büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi | Video 07.08.2025 | 10:05