SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay nerede? Yalova’dan Graywolf isimli teknesi ile açılmıştı: Son anları ortaya çıktı!

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Balıkesir Valiliği, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "4 Ağustos 2025 günü saat 23.40'ta Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda; Halit Yukay (E-43) isimli şahsın Türk bayraklı GREYWOLF isimli özel teknesiyle Yalova Setur Marina'dan saat 15.10 sularında çıkış yaparak Bozcaada'ya intikal etmek için hareket ettiği, ancak kendisinden haber alınamadığının Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığımıza bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

05 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir gemi tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkiine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir.

Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip, kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir emareye rastlanmamıştır. Gün boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir. Kazaya uğrayan tekneye ilişkin adli tahkikat Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.