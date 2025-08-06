SON DAKİKA… İş insanı Halit Yukay nerede? Yalova’dan Graywolf isimli teknesi ile açılmıştı: Son anları ortaya çıktı!
SON DAKİKA… İş insanı 43 yaşındaki Halit Yukay, Yalova’dan Bozcaada'ya gitmek için Graywolf’ isimli teknesiyle denize açıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Sahil Güvenlik ekipleri kısa süre sonra Yukay’ın parçalanmış teknesine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken iş insanının son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar…
İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
TEKNENİN YARISI BATIK HALDE BULUNDU
Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, bir yük gemisinin parçalanmış yarı batık tekne ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri verilen koordinata gitti. Deniz yüzeyinde bulunan parçalanmış yarı batık haldeki tekneye dalış yapan ekipler, Yukay'a ulaşamadı.
YALOVA'DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Halit Yukay'ın Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı. Dün gün boyu yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ulaşılamadı. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.
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