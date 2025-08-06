Video Yaşam Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu | Video
Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu | Video

Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu! Yatı parçalanmış halde bulundu | Video

06.08.2025 | 08:51

Yalova’dan Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Mazu Yachts’ın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Ekipler, kaybolan iş adamını bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Mazu Yachts'ın sahibi iş adamı Halit Yukay, dün sabah saatlerinde Yalova'dan yatıyla Mikonos'a gitmek üzere denize açıldı. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Yukay'a ait lüks yat, Marmara Denizi'nde Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yatın ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bildirildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Halit Yukay'a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay'a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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