SON DAKİKA… İstanbul Sarıyer’de kasap dükkanına haraç kurşunu: Şüpheli 14 yaşında!
SON DAKİKA… İstanbul Sarıyer’de bir kasap dükkanına 7 ay arayla silahlı saldırı düzenlendi. İlk saldırıda dükkanda hasar meydana gelirken, ikinci saldırıda kurşunların hedefi olan kasabın yaralandığı öğrenildi. Haraç nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenilen saldırının şüphelisi olan 14 yaşındaki T.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 12 Eylül Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kilyos Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi, caddede bulunan kasap dükkanının önüne geldi. Şüphelilerden biri o sırada açık olan kasap dükkanına ateş açtı.
Saldırıda kasap yaralanırken, şüpheliler ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralanan kasap ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
JANDARMA 70 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEDİ
Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 3 gün boyunca 68 adet güvenlik kamerasındaki, 70 saatlik görüntüleri inceleyen jandarma ekipleri, saldırganların Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir Fenertepe gişelerinden kaçak geçtiğini tespit etti. Takibe devam eden jandarma, saldırganların Güngören ve Bağcılar'da bir adreste olduğunu belirledi.