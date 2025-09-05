SON DAKİKA... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İstanbul Valiliği açıkladı: Pazartesi günü okullara saat ayarı!

SON DAKİKA... Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. İstanbul'da eğitim öğretimin ilk günü trafik kaosunun yaşanmaması için alınan tedbirleri paylaşan Bakan Tekin ""İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'müz ile konuştuk; okullarımızın açıldığı ilk gün, kaosun önüne geçmek için okullar sabah 10'da başlayıp öğlen 15'te bitecek" ifadelerini kullandı.

VALİLİK DE DUYURDU!

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği de açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.