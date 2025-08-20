SON DAKİKA | İstanbul'a sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı! O saatlerde çok kuvvetli gelecek...

Son dakika haberleri: Bugün İstanbul'un da dahil olduğu kuzey illerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Ancak bu geçici serinlik, yerini Cuma'dan itibaren tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak sıcak hava dalgasına bırakacak. Meteoroloji'den gelen son tahminler, hafta sonu planlarınızı baştan sona değiştirecek detayları içeriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, Türkiye genelinde hava durumunda önemli değişikliklerin yaşanacağını gösteriyor. Dün Trakya'da etkili olan sağanak yağışlar, bugün önce İstanbul'a, ardından da Karadeniz kıyısındaki illere yayılacak. Bu durum, özellikle İstanbul'da yaşayanlar için ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Ancak bu kısa süreli serinlik, yerini hızla yurt genelinde yükselecek sıcaklıklara bırakacak. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları yeniden tırmanışa geçerek mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

BUGÜN HANGİ İLDE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava sıcaklıkları değişkenlik gösteriyor. İstanbul'da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklık 29°C civarında olacak. Başkent Ankara'da hava 31°C, İzmir'de ise 34°C olarak tahmin ediliyor. Ülkenin güney ve doğu kesimleri ise daha sıcak olacak. Adana'da 35°C beklenirken, Gaziantep'te 39°C ve Diyarbakır'da 40°C ile en yüksek sıcaklıklar görülecek.

Güney ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor. Bu, özellikle güney illerinde yaşayanların aşırı sıcaklara karşı önlem almasını zorunlu kılıyor.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için hazırladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre, hafta boyunca hava koşullarında önemli değişiklikler yaşanacak. Bugün, yani Çarşamba günü, kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklık 26°C olacak. Yarın Perşembe günü ise hava az bulutlu ve sıcaklık 31°C'ye yükselecek. 22 Ağustos Cuma günü, hava açık ve güneşli olacak, sıcaklık 34°C'ye kadar tırmanacak. Hafta sonu ise hava tekrar değişecek; 23 Ağustos Cumartesi az bulutlu ve 31°C, 24 Ağustos Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağışlı ve 30°C olarak tahmin ediliyor.

Bu tahminler, özellikle Cuma günü sıcaklıkların aniden yükseleceğini, hafta sonu ise tekrar yağışların etkili olacağını gösteriyor. İstanbul'da yaşayanların hafta sonu planlarını yaparken bu ani değişiklikleri göz önünde bulundurması faydalı olacaktır.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHİMN RAPORUNU YAYIMLADI:

20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA

Bugün, Türkiye'nin batı ve kuzey bölgelerinde sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 29°C civarındayken, yağışlı bir gün bizi bekliyor. İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yerel yağışlar görülebilir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise güneşli ve sıcak bir havaya sahip olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerde sıcaklıklar 40°C'yi zorlayacak.

21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE

Yağışlar kuzey bölgelerde etkisini azaltırken, yerini daha az bulutlu bir havaya bırakıyor. Batı bölgelerde hava ısınıyor ve İstanbul'da sıcaklıklar 31°C'ye çıkacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ülkenin büyük bir bölümünde güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Doğu ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel yağışlar devam edebilir.

22 AĞUSTOS 2025 CUMA

Cuma günü itibarıyla tüm Türkiye'de hava sıcaklıkları hızla yükseliyor. İstanbul'da sıcaklık 34°C'ye ulaşırken, batıdan doğuya kadar birçok ilde güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da termometreler 40°C'nin üzerine çıkacak. Bu durum, yurt genelinde bir sıcak hava dalgasının başladığını gösteriyor. Yağışlı hava neredeyse tüm ülkeyi terk edecek.

23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin büyük bir bölümü açık ve güneşli olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklıklar hakim olacak. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ise hava az bulutlu ve sıcaklıklar 30°C'nin üzerinde seyredecek. Sadece Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yerel bulutlanmalar ve olası yağışlar görülebilir.

24 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Pazar günü sıcaklıklar genel olarak yüksek kalmaya devam etse de, bazı bölgelerde tekrar yağışlar başlayabilir. Özellikle İstanbul ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde de yağışlı bir hava hakim olacak. Bu durum, hafta sonu plan yapanlar için ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Ülkenin geri kalanında ise sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek.

BUGÜN YURT GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE:

Sabah saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümü güneşli ve açık bir havaya sahip olacak. Özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli hava hakim. Ancak, Marmara'nın kuzey kesimleri, İstanbul, Kocaeli ve Karadeniz kıyısındaki iller (Sinop, Samsun, Giresun, Rize, Trabzon) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu illeri (Kars, Ağrı) yer yer bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Bu saatlerde Trakya bölgesinde de bulutlu bir hava görülüyor.

20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava daha geniş bir alana yayılıyor. İstanbul ve çevresi, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Bolu, Ankara, Kastamonu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş gibi şehirlerde bulutlanma ve yağışlar görülecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yerel sağanaklar beklenirken, hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli olmaya devam edecek. Rüzgarın etkisiyle Batı kıyılarında bulutlar artacak.

20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde yağışlar genellikle doğuya doğru kayıyor. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Kastamonu gibi Karadeniz illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. İç ve Batı Anadolu'daki sağanaklar etkisini azaltırken, Ege ve Akdeniz'in batı kıyılarında bulutlanma ve yerel yağışlar görülebilir. Ülkenin büyük bir bölümü ise parçalı bulutlu veya açık havaya geri dönecek.

21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE (00:00 - 06:00)

Perşembe'nin ilk saatlerinde Türkiye genelinde hava durumu sakinleşiyor. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Artvin) etkili olmaya devam edecek. Ülkenin geri kalanında ise bulutlar dağılacak ve genellikle açık veya az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu saatlerde sıcaklıklar düşerken, genel olarak sakin ve kuru bir gece yaşanması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu,

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu,

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, batı ilçelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Parçalı bulutlu,

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık