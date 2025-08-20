SON DAKİKA | İstanbul’a sağanak alarmı! Meteoroloji uyardı! O saatlerde çok kuvvetli gelecek...

Öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava daha geniş bir alana yayılıyor. İstanbul ve çevresi, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Bolu, Ankara, Kastamonu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş gibi şehirlerde bulutlanma ve yağışlar görülecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yerel sağanaklar beklenirken, hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli olmaya devam edecek. Rüzgarın etkisiyle Batı kıyılarında bulutlar artacak.

Akşam saatlerinde yağışlar genellikle doğuya doğru kayıyor. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Kastamonu gibi Karadeniz illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. İç ve Batı Anadolu'daki sağanaklar etkisini azaltırken, Ege ve Akdeniz'in batı kıyılarında bulutlanma ve yerel yağışlar görülebilir. Ülkenin büyük bir bölümü ise parçalı bulutlu veya açık havaya geri dönecek.

21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE (00:00 - 06:00)

Perşembe'nin ilk saatlerinde Türkiye genelinde hava durumu sakinleşiyor. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Artvin) etkili olmaya devam edecek. Ülkenin geri kalanında ise bulutlar dağılacak ve genellikle açık veya az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu saatlerde sıcaklıklar düşerken, genel olarak sakin ve kuru bir gece yaşanması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu,

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu,

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra parçalı çok bulutlu, batı ilçelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Parçalı bulutlu,

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık