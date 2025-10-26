SON DAKİKA… İstanbul’da sevgilisi dehşeti! Nilay Kotan’a sokak ortasında 15 kurşun: Dehşet anları kamerada!
SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane’de müteahhit Ali K., sevgilisi 42 yaşındaki Nilay Kotan’a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Vücuduna 15 kurşun isabet ettiği belirlenen talihsiz kadın kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen katil Silivri’de yakalanırken kan donduran cinayet, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı!
SON DAKİKA... Olay, saat 09.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için evden çıkan Nilay Kotan'ın önü, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ali K. tarafından kesildi.
Ardından silahını çeken Ali K., Kotan'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan Kotan yere yığıldı. Saldırgan Ali K. ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı.
15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kotan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.