SON DAKİKA… İstanbul’da sevgilisi dehşeti! Nilay Kotan’a sokak ortasında 15 kurşun: Dehşet anları kamerada!

SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane’de müteahhit Ali K., sevgilisi 42 yaşındaki Nilay Kotan’a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Vücuduna 15 kurşun isabet ettiği belirlenen talihsiz kadın kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen katil Silivri’de yakalanırken kan donduran cinayet, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı!

Yunus Emre KAVAK Semih KARA

SON DAKİKA... Olay, saat 09.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için evden çıkan Nilay Kotan'ın önü, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ali K. tarafından kesildi.

Ardından silahını çeken Ali K., Kotan'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan Kotan yere yığıldı. Saldırgan Ali K. ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kotan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL SİLİVRİ'DE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra aracıyla Silivri'ye doğru kaçtığını tespit etti. Peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ali K. emniyete götürüldü. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu.

SALDIRGAN EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Olayla ilgili yapılan incelemede Nilay Kotan'nın eşinde boşandığı, Ali K.'nın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Ali K.'nın 15 el ateş açarak Nilay Kotan'ı öldürdüğü olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nilay Kotan'ın önünü kesen Ali K.'nın art arda ateş açtığı ve ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.