Video Yaşam 15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video
15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video

15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video

26.10.2025 | 13:46

Kağıthane'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Ali K.'nın (64) sokak ortasında silahlı saldırısına uğrayan Nilay Kotan (42) hayatını kaybetti. Olayda 15 el ateş ettiği belirlenen ve aracıyla kaçan Ali K., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Silivri'de yakalandı. Şüphelinin, 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu, evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenilirken silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 09.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek için evden çıkan Nilay Kotan'ın önü, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ali K. tarafından kesildi. Ardından silahını çeken Ali K., Kotan'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan Kotan yere yığıldı. Saldırgan Ali K. ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Kotan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra aracıyla Silivri'ye doğru kaçtığını tespit etti. Peşine düşen polis, Ali K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ali K. emniyete götürüldü. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Olayla ilgili yapılan incelemede Nilay Kotan'nın eşinde boşandığı, Ali K.'nın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Ali K.'nın 15 el ateş açarak Nilay Kotan'ı öldürdüğü olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nilay Kotan'ın önünü kesen Ali K.'nın art arda ateş açtığı ve ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video 05:41
15 el ateş ettiği kadını sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada | Video 26.10.2025 | 13:46
SOLOTÜRK’ten Pamukkale semalarında Cumhuriyet coşkusu | Video 05:05
SOLOTÜRK'ten Pamukkale semalarında Cumhuriyet coşkusu | Video 26.10.2025 | 13:06
Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist sualtı dron ve robotla arandı | Video 06:27
Baraj gölünde yüzerken kaybolan İrlandalı turist sualtı dron ve robotla arandı | Video 26.10.2025 | 11:21
Önce yedek anahtarı, 1 ay sonra arabayı çaldılar | Video 09:10
Önce yedek anahtarı, 1 ay sonra arabayı çaldılar | Video 26.10.2025 | 11:21
Vicdansızlığın böylesi! 2 aylık bebek sokağa terk edildi | Video 01:00
Vicdansızlığın böylesi! 2 aylık bebek sokağa terk edildi | Video 26.10.2025 | 09:31
Çay ocağında otururken tabancayla vuruldu! O anlar kamerada | Video 00:41
Çay ocağında otururken tabancayla vuruldu! O anlar kamerada | Video 26.10.2025 | 09:31
İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video 01:25
İki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs, bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkollü çıktı | Video 26.10.2025 | 08:54
Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı | Video 01:21
Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı | Video 26.10.2025 | 08:54
Tekirdağ’da 1 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahla kavga kamerada | Video 03:33
Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü,1 kişinin de yaralandığı silahla kavga kamerada | Video 25.10.2025 | 17:08
Piyasa değeri 1 milyon lira olan sahte altın ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı | Video 00:20
Piyasa değeri 1 milyon lira olan sahte altın ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı | Video 25.10.2025 | 16:47
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 01:30
Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video 25.10.2025 | 16:20
Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video 01:49
Süratle kavşağa giren otomobil metrelerce böyle uçtu! | Video 25.10.2025 | 15:20
Vezirköprü’de minibüs yangını | Video 01:04
Vezirköprü’de minibüs yangını | Video 25.10.2025 | 14:51
Maltepe’de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:25
Maltepe'de zula adresine yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi | Video 25.10.2025 | 14:32
Bir kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs sürücüsü gözaltına alındı | Video 01:53
Bir kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs sürücüsü gözaltına alındı | Video 25.10.2025 | 14:32
Görevlinin yanı başındaki rahat hırsızlar pes dedirtti: Hırsızlık anı kamerada | Video 04:11
Görevlinin yanı başındaki rahat hırsızlar pes dedirtti: Hırsızlık anı kamerada | Video 25.10.2025 | 13:33
SON DAKİKA: İzmir-Foça’da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video 01:28
SON DAKİKA: İzmir-Foça'da sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulunmuştu! Dehşet anları oraya çıktı! | Video 25.10.2025 | 12:34
Bursa’da bir otomobil tartıştığı sürücünün önünü kesmeye çalıştığı anlar kamerada | Video 00:21
Bursa’da bir otomobil tartıştığı sürücünün önünü kesmeye çalıştığı anlar kamerada | Video 25.10.2025 | 12:23
Maltepe’de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 03:41
Maltepe'de istinat duvarının 3 aracın üzerine çöktüğü anlar kamerada | Video 25.10.2025 | 12:05
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video 03:36
İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video 25.10.2025 | 11:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY