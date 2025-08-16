SON DAKİKA… İstanbul’da şiddetli fırtına nedeniyle Gülhane Parkı kapatıldı! Ağaçlar devrildi 2 kişi yaralandı: Evde kalın uyarısı!
SON DAKİKA... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yaptığı İstanbul'da poyraz etkisini artırdı. Şiddetli fırtına nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tedbir amacıyla Gülhane Parkı da ziyarete kapatıldı. Öte yandan uzmanlar yeni bir son dakika uyarısı paylaştı. Rüzgarın akşam saatlerinde etkisini artıracağı belirtilerek "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.
SON DAKİKA… Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı yapmıştı. Fırtınanın hızının 40 ile 60 kilometre hızla eseceği, yer yer 80 kilometreye kadar çıkabileceği açıklanmıştı. Sarı kodlu uyarı verilen İstanbul'da rüzgar şiddetini artırdı. Poyraz nedeniyle ağaçlar devrildi, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle ağaç devrilme riski bulunan Gülhane Parkı'na girişler geçici süreyle kapatıldı, parka gelen ziyaretçiler içeri alınmadı.
RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRACAK: SOKAĞA ÇIKMAYIN!
Uzmanlar ise sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağını açıkladı. Yapılan son dakika açıklamasında kısa süreli ve şiddetli fırtına dalgaları ile sağanak yağışın kent genelinde etkili olabileceği, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.
PARK GİRİŞLERİ KAPATILDI
Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle Gülhane Parkı'nın ağaç devrilmesi riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından kapıdan geri çevrilirken, risk geçene kadar girişlerin yasaklandığını açıkladı.