SON DAKİKA... İstanbul'daki kız kavgasında korkunç görüntü! Biri 22 diğeri 16 yaşında: Ensesine bıçak sapladı!
SON DAKİKA... İstanbul Sarıyer’de Mir Hüseyin D. (22) ile S.Y. (16) arasında, iddiaya göre, kız meselesi yüzünden kavga çıktı. S.Y. eline aldığı bıçağı, bir süre kovaladığı Mir Hüseyin D.'nin ensesine sapladı. Mir Hüseyin D., ensesine saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin sağlık durumuyla ilgili son durum açıklandı.
Olay, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 04.45 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mir Hüseyin D. ile S.Y., arkadaş grubuyla sohbet etmeye başladı.
Bir süre sonra yanlarından Rabia isminde üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç kız geçti. Genç kız hakkında konuştukları sırada Mir Hüseyin D. ile S.Y. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sonrası taraflar ayrıldı. Olaydan 5 dakika sonra elinde bıçakla olay yerine gelen S.Y., Mir Hüseyin D.'yi kovalamaya başladı.
KAN DONDURAN GÖRÜNTÜ: ENSESİNE BIÇAK SAPLADI!
Sokakta bulunan iş yerine giren Mir Hüseyin D., arkasından gelen S.Y. tarafından ensesinden bıçaklandı. Kavga sırasında iş yeri çalışanları tarafları ayırmaya çalıştı. Bıçak ensesine saplanan Mir Hüseyin D., yaralı halde dışarı çıktı. Saldırgan S.Y. ise olay yerinden hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olayın ardından Mir Hüseyin D. ensesine bıçak saplı halde iş yeri önünde bir süre sandalyede oturdu.