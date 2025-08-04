SON DAKİKA! İstanbullular o tarihlere dikkat! Kuvvetli sağanak kapıda: 2 gün boyunca etkili olacak
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; bu hafta yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da da etkili olması beklenen sağanak için tarih verilen raporda, yurdun doğu kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerde 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.