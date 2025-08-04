SON DAKİKA! İstanbullular o tarihlere dikkat! Kuvvetli sağanak kapıda: 2 gün boyunca etkili olacak

MGM'nin yayınladığı haritalı hava durumu raporunda ise İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı. Perşembe ve cuma günleri İstanbul'da yağış bekleniyor.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu