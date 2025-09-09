Son dakika! İzmir Balçova'da 2 polisi şehit etmişti: İşte o saldırganın evinden çıkanlar!
Son dakika haberi! İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi. AHaber saldırgan Eren Bigül'ün evine girdi. Saldırganın odasından çıkanlar şoke ederken yakını Hamza Bigül, "Söyleyecek bir şeyim kalmadı, her şey meydanda. Eren iyi bir çocuktu, böyle bir şey beklemiyorduk, yapınca şaşırdık." dedi. İşte son dakika haberinin detayları!
Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.
Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.
TÜFEK TEMİZLEME SETİ...
16 yaşındaki saldırgan Eren Bigül'in yaşadığı eve ve odaya AHaber girdi. Saldırganın odasından çıkanlar şoke etti. Odada saldırıda kullanıldığı değerlendiren tüfeğe ait bir temizleme seti çıktı.
SON DAKİKA: İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! İşte 16 yaşındaki saldırganın evi... | Video