SON DAKİKA: İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! İşte 16 yaşındaki saldırganın evi... | Video

İzmir’de dün sabah Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B., pompalı tüfekle yaptığı saldırıda 2 polisi şehit etti, 3 kişiyi de yaraladı. A Haber o saldırganın evini görüntüledi.