SON DAKİKA... İzmir'de eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti!
Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir mısır tarlasına eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Kazada pilotun hayatını kaybettiği öğrenildi.
